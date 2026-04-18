Trump'ın 'Lübnan' resti İsrail'i şaşırttı: ABD'den 'izahat' istendi

00:4218/04/2026, Cumartesi
Trump ile Netanyahu arasında 'Lübnan' krizi patlak verebilir.
İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in artık Lübnan'ı bombalamayacağı yönündeki açıklamasının şaşkınlığı içinde olduğu belirtildi. İsrail basını, Binyamin Netanyahu'ya yüklenip bu açıklamaların Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasıyla çeliştiğini yazdı. ABD basını da yaşananlar sonrası İsrail'in Trump'tan 'izahat' istediğini kaleme aldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin ismini vermediği bir kaynaktan verdiği haberde, Trump'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İsrail'in Lübnan'ı bombalamasına artık izin vermeyeceği yönündeki açıklamalarının İsrail'i şaşırttığı ifade edildi.

İsrail'deki genel kanının, "İran'la tekrar savaşa girme olasılığının, bir anlaşmaya varma olasılığından daha düşük olduğu" yönünde olduğu aktarıldı.

"İsrail'e baskı uygulanıyor"

Trump'ın açıklamalarının, Lübnan'da savaşın yeniden başlamayacağı anlamına geldiği aktarıldı.

Trump'ın İran'la anlaşma sürecini hızlandırmaya, Lübnan ile İsrail arasında da yakınlaşma sağlamaya kararlı olduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca, ABD'nin İsrail'e, Suriye ile müzakerelerin başlaması konusunda da baskı uyguladığı bilgisi verildi.

İsrail, Trump'tan açıklama istedi

Öte yandan, Axios haber sitesinin ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail'in Washington yönetiminden Trump'ın söz konusu paylaşımıyla ilgili açıklama istediği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve danışmanlarının, Trump'ın paylaşımına şaşırdığı dile getirildi ve bu paylaşımın, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasıyla çeliştiği öne sürüldü.

Trump'ın Lübnan açıklaması: Bombalamalarını yasakladım

Trump dün, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail, artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı. Yeter artık." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes , Lübnan yerel saatiyle dün 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.



