Trump 'her konuda mutabakata varıldı' deyip duyurdu: İran'la uranyumu çıkarıp ABD'ye götüreceğiz

Trump 'her konuda mutabakata varıldı' deyip duyurdu: İran'la uranyumu çıkarıp ABD'ye götüreceğiz

23:0917/04/2026, Cuma
G: 18/04/2026, Cumartesi
AA
Yeni Şafak
Trump, İran'ın "zenginleştirilmiş uranyumu çıkarmak için" ABD ile iş birliği yapacağını söyledi.
Trump, İran'ın "zenginleştirilmiş uranyumu çıkarmak için" ABD ile iş birliği yapacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde kritik aşamaya gelindiğini belirterek tarafların büyük ölçüde uzlaştığını ve kapsamlı bir anlaşmanın eşiğinde olduklarını açıkladı. Trump, İran ile 'her konuda mutabakata vardığını' ve ülkedeki zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması için kendileriyle iş birliği yapacağını söyledi. ABD Başkanı ayrıca anlaşma sağlanması durumunda İslamabad’ı ziyaret edebileceğini dile getirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump’ın İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun ABD’ye taşınacağı yönündeki iddialarını reddetti.

Trump, Bloomberg ve CBS News’e verdiği röportajlarda, İran’ın nükleer programını “süresiz” olarak durdurmayı kabul ettiğini ve anlaşmaya dair “ana noktaların çoğunun kesinleştiğini” söyledi.

ABD Başkanı, sürecin hızlı ilerlediğini ve tarafların “her konuda mutabakata vardığını” ifade etti.

Nükleer program ve uranyum anlaşması

Trump’a göre anlaşmanın en kritik başlıklarından biri, İran’daki zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması olacak.

Buna göre;

  • İran, zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmak için ABD ile iş birliği yapacak.
  • Süreçte ABD askerleri İran topraklarına girmeyecek.
  • Uranyum, ABD’li yetkililer ile İranlıların ortak çalışmasıyla çıkarılarak ABD’ye götürülecek.
Trump, anlaşma sağlanması halinde bu sürecin çatışma olmadan yürütüleceğini vurgulayarak,
“Anlaşma varken savaşmaya gerek yok
” dedi.

İran yalanladı: Toprak kadar kutsal

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun ABD’ye taşınacağı yönündeki iddialarını reddetti.

Zenginleştirilmiş uranyumun tıpkı İran toprağı gibi kendileri için kutsal olduğunu belirten Bekayi,
“İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir şekilde farklı bir yere taşınmayacaktır.”
ifadesini kullandı.

Fonlar ve iddialara yanıt

ABD Başkanı, Axios’ta yer alan ve İran’a ait 20 milyar dolarlık dondurulmuş fonların serbest bırakılacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Trump, bu yöndeki sorulara “Hayır, hayır” diyerek karşılık verdi.

"Hamas ve Hizbullah'a destek kesilecek" iddiası

Trump ayrıca İran’ın, Hizbullah ve Hamas'a verdiği desteği kesmeyi kabul ettiğini öne sürdü.
Bölgesel gelişmelere de değinen Trump, ABD’nin hem İsrail hem de Lübnan ile yakın temas halinde olduğunu belirterek,
“Lübnan’ı bombalamayacağız, kimsenin bunu yapmasına da izin vermeyeceğiz”
dedi.

Diplomasi trafiği hızlanıyor

Tarafların yeni tur görüşmeler için bu hafta sonu bir araya gelmesinin beklendiğini ifade eden Trump, nihai anlaşmanın ne zaman imzalanacağına dair net tarih vermekten kaçındı.

ABD Başkanı ayrıca anlaşma sağlanması durumunda İslamabad’ı ziyaret edebileceğini dile getirdi.

Trump’ın açıklamaları, ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden nükleer gerilimde önemli bir kırılma noktasına yaklaşıldığı şeklinde yorumlandı.



#ABD
#İran
#Donald Trump
#Uranyum Zenginleştirme
