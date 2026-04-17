Trump 'her konuda mutabakata varıldı' deyip duyurdu: İran'la uranyumu çıkarıp ABD'ye götüreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde kritik aşamaya gelindiğini belirterek tarafların büyük ölçüde uzlaştığını ve kapsamlı bir anlaşmanın eşiğinde olduklarını açıkladı. Trump, İran ile 'her konuda mutabakata vardığını' ve ülkedeki zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması için kendileriyle iş birliği yapacağını söyledi. ABD Başkanı ayrıca anlaşma sağlanması durumunda İslamabad’ı ziyaret edebileceğini dile getirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump’ın İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun ABD’ye taşınacağı yönündeki iddialarını reddetti.
Trump, Bloomberg ve CBS News’e verdiği röportajlarda, İran’ın nükleer programını “süresiz” olarak durdurmayı kabul ettiğini ve anlaşmaya dair “ana noktaların çoğunun kesinleştiğini” söyledi.
ABD Başkanı, sürecin hızlı ilerlediğini ve tarafların “her konuda mutabakata vardığını” ifade etti.
Nükleer program ve uranyum anlaşması
Trump’a göre anlaşmanın en kritik başlıklarından biri, İran’daki zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması olacak.
Buna göre;
- İran, zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmak için ABD ile iş birliği yapacak.
- Süreçte ABD askerleri İran topraklarına girmeyecek.
- Uranyum, ABD’li yetkililer ile İranlıların ortak çalışmasıyla çıkarılarak ABD’ye götürülecek.
İran yalanladı: Toprak kadar kutsal
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun ABD’ye taşınacağı yönündeki iddialarını reddetti.
Fonlar ve iddialara yanıt
ABD Başkanı, Axios’ta yer alan ve İran’a ait 20 milyar dolarlık dondurulmuş fonların serbest bırakılacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Trump, bu yöndeki sorulara “Hayır, hayır” diyerek karşılık verdi.
"Hamas ve Hizbullah'a destek kesilecek" iddiası
Diplomasi trafiği hızlanıyor
Tarafların yeni tur görüşmeler için bu hafta sonu bir araya gelmesinin beklendiğini ifade eden Trump, nihai anlaşmanın ne zaman imzalanacağına dair net tarih vermekten kaçındı.
Trump’ın açıklamaları, ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden nükleer gerilimde önemli bir kırılma noktasına yaklaşıldığı şeklinde yorumlandı.