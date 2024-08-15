Ateşkesi İsrail engelliyor

ABD, Katar ve Mısır'ın geçtiğimiz hafta yayınladığı üçlü bildiriyle Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ulaşılması için yapılacak yeni müzakereler, bugün tartışmalar arasında başlıyor. İsrail medyası, yeni müzakerelerin Hamas'ın 10 aydır elinde tuttuğu İsrailli esirleri kurtarmak için "son şans" olduğuna vurgu yapıyor. Hamas tarafı ise İsrail'in 31 Temmuz'da İsmail Heniyye'yi suikastla öldürmesinin ardından müzakereler öncesi somut adım atılmasını talep ederek Doha'ya heyet göndermeme kararı aldı. Netanyahu ise daha anlaşmanın önünü kapayan yeni şartlar getirmeye devam ediyor.

ANLAŞMAYI ENGELLEYEN İSRAİL

İsrail medyasının verdiği bilgiye göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, önceki günkü kabine toplantısında müzakerelere ilişkin konuşmasında, esir takası anlaşmasına ulaşılmasını İsrail tarafının engellediğini söyledi. Netanyahu, Gallant'ı "Savaş şartlarına bu açıklamaları yaparak İsrail'e zarar vermekle" suçladı. Müzakere masasında yaşananlar ise Gallant'ı doğruluyor. Netanyahu, 31 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ateşkes ve takas planını kabul etmesine rağmen bu planın ön görmediği şekilde İsrail ordusunun Gazze'de belli noktalarda kalmasını ve Filistinli siviller Gazze'nin kuzeyine dönmemesini isteyerek müzakereleri çıkmaza sürüklüyor.

HAMAS SOMUT ADIM İSTEDİ

İsrail'in ateşkes imkanını zora sokan diğer hamlesi ise Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'yi, İran'ın başkenti Tahran'da suikastla öldürmesi oldu. Suikast, bir yandan bölgedeki gerilimi artırırken diğer yandan İsrail'in ateşkes istemediğini ortaya koydu. Yeni Şafak'a konuya dair açıklamalarda bulunan Filistinli yazar ve siyasi analist İbrahim el-Medhun, “Heniyye suikastı, kesinlikle durumu büyük ölçüde karmaşıklaştırdı. Bununla birlikte, Yahya Sinvar'ın varlığı bir anlaşmaya ulaşılmasını engellemez, aksine bu süreçte olumlu bir rol oynayabilir. Eğer İsrail işgali kalıcı bir ateşkesi ve Gazze'den çekilmeyi kabul ederse bu gerçekleşebilir. Bu nedenle Hamas, İsrail'in ateşkesi kabul edip somut adımlar atmadıkça herhangi bir müzakereye katılmayacaktır. 15 Ağustos'ta Washington ve arabulucuların davetini de bu yüzden reddetti” dedi. Hamas'ın Lübnan Temsilcisi Ahmed Abdulhadi de CBS News'e açıklamasında, Hamas'ın Biden tarafından ilan edilen müzakere şartları çerçevesini kabul ettiğini ve İsrail'in ek talepler getirmesi nedeniyle müzakerelere katılmayacağını aktardı.

BLİNKEN ORTA DOĞU ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Doha'daki yeni müzakere sürecine öncülük eden ABD yönetimi de baskı kurmasına rağmen İsrail'i ateşkese razı edemiyor. Biden, Heniyye suikastının ardından Netanyahu ile yaptığı görüşmede kızgın bir ses tonuyla ateşkes istemişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise taraflarla görüşmek üzere Orta Doğu'da ziyaretler düzenleyeceğini ilan etmişti. Axios'un verdiği bilgiye göre Blinken, ziyaretini bölgedeki belirsizlik nedeniyle iptal etti. Buna rağmen ABD'nin İsrail'e silah ve finans desteğini sürdürmesinin İsrail'in tavrına ABD'nin de ortak olduğunu ortaya koyduğu yorumlarına sebep oluyor.

Netanyahu savaş istiyor

Yeni Şafak'a ateşkes sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Filistinli yazar ve siyasi analist İbrahim el-Medhun, Heniyye suikastıyla İsrail'in ateşkes yerine bölgesel savaşı istediğini gösterdiğini vurgulayarak, "Netanyahu'nun suikast için İran'e seçmesi, bölgeyi bir bölgesel savaşa sürükleme arzusunu taşıyor. Netanyahu'nun aynı zamanda ABD'yi bu savaşa dahil etme niyeti de var. İsrail, tek başına bu durumu yönetemeyeceğini biliyor ve bu yüzden ABD'nin gücüne güveniyor. Heniyye'nin suikasta uğraması, kırmızı çizgilerin aşılması anlamına geliyor" yorumunu yaptı.

Filistinli bebekler ölüme doğuyor

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik 313 gündür sürdürdüğü saldırılarda toplam ölü sayısı 40 bine ulaşırken, yeni doğan bebekler kısa süre sonra saldırılar ya da yetersiz imkanlar yüzünden can veriyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in vahşi saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra doğan 115 bebeğin İsrail saldırılarında hayatını kaybettğini bildirdi. Filistin basını, önceki gün İsrail saldırılarında yaşamını yitiren yeni doğmuş Aysal ve Ayser adlı ikiz bebeklerin görüntülerine yer vermişti. Bakanlık, İsrail saldırılarında en son hayatını kaybeden bebeklerin, 9 Ağustos’ta doğan 4 günlük Aysal ve Ayser adlı ikizler olduğunu ifade etti.











