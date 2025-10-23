Ateşkesin ardından Gazze'de bir ilk: DSÖ duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de varılan ateşkesin ardından ilk tıbbi tahliyenin gerçekleştiğini ve 41 kritik durumdaki hastanın tedavi için başka ülkelere gönderildiğini bildirdi.
Ghebreyesus, ülkelere dayanışma göstermeleri ve tıbbi tahliyeyi hızlandırmak için tüm yolların açılması yönündeki çağrılarını yineledi.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken 10 Ekim'de devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.