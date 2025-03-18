Ateşkeste de şehit ve yaralı geliyor: Gazze'de imkan yok inanç var

7 Ekim 2023’ten bu yana işgalci İsrail’in yoğun saldırısına maruz kalan Gazze’de, sağlık sistemi her gün kötüye gidiyor. Hastane ve doktorları hedef alan işgal devleti, bölge halkının tedavi almasını engelleyerek ölüme mahkum ediyor. Bu duruma kayıtsız kalamayan pek çok vicdan sahibi doktor ise çeşitli kurumlardan Gazze’ye gönüllü olarak gitmeyi talep ediyor. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun da bu doktorlardan biri.

İbrahim Uygun

ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ

En kanlı çatışmaların yaşandığı günlerde iki kez Gazze’ye girmeye çalışan Uygun, ancak 28 Ocak’ta bölgeye ulaşabildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) himayesindeki Avrupa Filistinli Doktorlar Derneği aracılığıyla bölgeye giden Uygun, yaklaşık 2 aydır Ehli Arap Hastanesi’nde çalışıyor. Bölgede yaşanan zorlukları anlatan Uygun, “Şahit olduklarımı anlatmaya kelimeler yetmez. Gazze, çok küçük alana binlerce insanın sıkıştığı bir yer. İşgalciler, Gazze’yi tamamen yerle bir etmişler. Evler, iş yerleri, yollar her şey yerle bir olmuş durumda. Kanalizasyonlar yollara akıyor, her yerden hastalık yayılma tehlikesi mevcut” dedi.

İMKANSIZLIKLAR İÇİNDEYİZ

Ateşkese rağmen hastanelere hala şehit ve yaralıların geldiğini ifade eden Uygun, “İşgalci güçler ateşkesi, saldırılar düzenleyerek, insani yardımların girişini engelleyerek ihlal ediyor. Şu an hastanelerin durumu çok kötü. Röntgen cihazları başta olmak üzere pek çok tıbbi malzeme yok ama yine de ameliyatları imkansızlıklar içerisinde gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

GAZZE YARDIMLARLA AYAKTA

Gazzelilerin yapılan yardımlarla hayatta kalabildiğini vurgulayan Uygun, “Ramazan boyunca yapılan iftarlar pek çok insanın iftar açmasını ve aç kalmamasını sağlıyor. Ancak ihtiyaçlar hiç bitmiyor. Bu yüzden Gazze’ye yardımları sürdürün. Lütfen yardımlarınızı esirgemeyin” ifadelerini kullandı.

ZORLUKLARA RAĞMEN DİRENİYORLAR

Tüm yıkılmışlık ve zorluklara rağmen Gazze halkının dayanıklılığına dikkat çeken Uygun şöyle konuştu: “Ölüme bu kadar yakın olan bir yerde insanların gösterdiği direnç, gerçekten insanı dehşete düşürüyor. Bütün yıkılmışlık ve zorluklara rağmen Gazze halkı çok dayanıklı ve dirayetli insanlardan oluşuyor. Bu kadar yıkık dökük bir ortamda ne yaşarlarsa yaşasınlar hayat enerjileri her zaman çok yüksek. Burada televizyonlardan gördüklerimizin on katı yıkım ve zulüm var ama buna mukabil insanların inançları çok kuvvetli. Şehitleri olan insanlar dahi ağlamıyor.”

İSRAİL YENEMEYECEĞİNİN FARKINDA

İsrail’in Gazzelileri asla yenemeyeceğinin farkında olduğunu vurgulayan Uygun, “Ateşkes başladığı ilk günden bu yana Gazze’de büyük bir dönüşüme şahit oldum. Kuzey Gazze başta olmak üzere pek çok noktada insanlar kendi bulundukları bölgeleri yeniden imar ettiler. Yıkım ne kadar çok olsa da Gazzelilerin yeniden ayağa kalkması bir o kadar hızlı oluyor. Gazzeliler, insanlığa büyük bir ders veriyor. Bütün ailesini, malını kaybetmiş insanların dilinde tek bir şey var o da her şeye rağmen Allah’a hamdediyorlar” vurgusu yaptı.







