Ateşkesten yanayız

Katar’ın başkenti Doha’da devam eden işgalci güç ile Filistinli direnişçiler arasındaki yeni esir takasları ve kalıcı ateşkes görüşmelerinde bazı ilerlemeler olduğu kaydedildi. Konuyla ilgili Beyrut’ta Yeni Şafak’ın sorularını yanıtlayan Hamas’ın üst düzey liderlerinden Usame Hamdan ise İsrail’in bir yandan Filistinli direnişçilerle yapılan ateşkese rağmen baskı ve zulümlere devam ederken, bir yandan da savaşı tekrar alevlendirmenin hesaplarını yaptığını söyledi. Hamdan, “İşgalciler gücün dilinden anlıyor, duruşumuz ateşkesin sağlanmasından yana fakat İsrail savaşın alevlenmesini isterse biz de bütün gücümüzle karşılık vermeye hazırız” şeklinde konuştu. Kadın, çocuk mahkumların özgürlüğüne kavuşmasını ulusal bir başarı olduğunu ifade eden Hamdan, “Serbest bırakılan 150 Filistinli kardeşimiz yaşadıkları vahşeti ve eziyeti bütün dünyaya anlatıyorlar. Filistinli esirler, çok ciddi eziyetlere maruz kalmalarına rağmen bizler rehinelere asla kötü muamele de bulunmuyoruz. Bütün dünya İsrail ve Hamas arasındaki esir takaslarında aralarındaki farkı gördü. Rehinelerin ifadelerini ve tanıklıklarını alacağız. Siyonist hükümetin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’e işledikleri suçlardan kaynaklı Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne çıkartılması için rehinelerin ifadelerini kullanacağız” ifadelerini kullandı.