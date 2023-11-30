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Dünya

Ateşkesten yanayız

Filistin ve İsrail, Doha’daki görüşmelerde kalıcı ateşkes için ilerleme sağladı.Beyrut’ta Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, “Duruşumuz ateşkesin sağlanmasından yana fakat İsrail, savaşın alevlenmesini isterse biz de bütün gücümüzle karşılık vermeye hazırız” dedi. El Cezire’ye konuşan Hamas Politbüro Üyesi Gazi Hamad da ateşkesi uzatmak için arabulucu ülkelerle beraber yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Rabia Şenol
04:00 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:50 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Usame Hamdan.

Usame Hamdan.

Katar’ın başkenti Doha’da devam eden işgalci güç ile Filistinli direnişçiler arasındaki yeni esir takasları ve kalıcı ateşkes görüşmelerinde bazı ilerlemeler olduğu kaydedildi. Konuyla ilgili Beyrut’ta Yeni Şafak’ın sorularını yanıtlayan Hamas’ın üst düzey liderlerinden Usame Hamdan ise İsrail’in bir yandan Filistinli direnişçilerle yapılan ateşkese rağmen baskı ve zulümlere devam ederken, bir yandan da savaşı tekrar alevlendirmenin hesaplarını yaptığını söyledi. Hamdan, “İşgalciler gücün dilinden anlıyor, duruşumuz ateşkesin sağlanmasından yana fakat İsrail savaşın alevlenmesini isterse biz de bütün gücümüzle karşılık vermeye hazırız” şeklinde konuştu. Kadın, çocuk mahkumların özgürlüğüne kavuşmasını ulusal bir başarı olduğunu ifade eden Hamdan, “Serbest bırakılan 150 Filistinli kardeşimiz yaşadıkları vahşeti ve eziyeti bütün dünyaya anlatıyorlar. Filistinli esirler, çok ciddi eziyetlere maruz kalmalarına rağmen bizler rehinelere asla kötü muamele de bulunmuyoruz. Bütün dünya İsrail ve Hamas arasındaki esir takaslarında aralarındaki farkı gördü. Rehinelerin ifadelerini ve tanıklıklarını alacağız. Siyonist hükümetin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’e işledikleri suçlardan kaynaklı Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne çıkartılması için rehinelerin ifadelerini kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Arabulucularla görüşüyoruz

Hamas Politbüro üyesi Gazi Hamad El-Cezire’ye yaptığı açıklamada ateşkesi uzatmak için ara bulucu ülkelerle beraber yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Ateşkesin uzatılması konusunda iyimser olduğunu söyleyen Hamad, “Daha fazla rehineyi serbest bırakmaya hazırız. Bu operasyonu nasıl ilerletebileceğimizle ilgili Katar ve Mısır’daki kardeşlerimizle iletişim halindeyiz” açıklamasında bulundu. Öte yandan İşgalci İsrail’in istihbarat servisi MOSSAD’ın Filistinli direnişçilerle yeni bir esir takasına yeşil ışık yaktığı ancak öncesinde kadın ve çocukların koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istediği belirtildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Katar’da bir araya gelen Mısır, İsrail ve ABD istihbarat teşkilatı başkanları yeni bir esir takası üzerinde müzakereleri sürdürürken, MOSSAD direktörü David Barnea, sayısı 30 ila 40 arası olduğu tahmin edilen İsrailli kadın ve çocukların direnişçiler tarafından serbest bırakılmadan herhangi bir müzakereye girmeyeceğini ifade etti.



#Filistin
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#Beyrut
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