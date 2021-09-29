Dünya Atinanın hedefinde bu kez Türk balıkçılar var
AVRUPA

Atina'nın hedefinde bu kez Türk balıkçılar var

Yunanistan, Ege'deki provokasyonlarına bir yenisini daha eklemenin yollarına bakıyor. Atina yönetimi, karasularına giren Türk balıkçılara hapis cezası getirmeye hazırlanıyor.

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Atinanın hedefinde bu kez Türk balıkçılar var
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Yunan Adalet Bakanlığı, karasularındaki balık avına ilişkin öneri hazırladı. Buna göre ceza kanununa "Yunan devletinin kıyı bölgesinde hakkı olmaksızın balık avlayan yabancı, en az 6 ay hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinin eklenmesi planlanıyor. TRT'nin haberine göre yasal düzenleme yakında Yunan Meclisi'nin onayına sunulacak.

Atina'dan iddia

Atina, Türk balıkçı teknelerinin Yunan karasularında yasa dışı avlandığı iddiasında bulunmuştu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara'daki Yunan Büyükelçiliğinden protesto notası verilmesini istemişti.

Yunan eşkıyalığı! Türk balıkçılara taşlı mermili saldırı, tehdit, taciz
FOTOĞRAF 10
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Didim iskelesinden balık tutmak için avlanmanın serbest olduğu uluslararası sulara açılan Türk balıkçılar Samos Adası'na 6, Eşek Adası'na 4 mil uzakta ağ attı.
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Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, silah çekip nişan alarak balıkçılara plastik mermi yağdırdı.
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Bununla da yetinmeyen Yunan askerleri, taş attıkları balıkçı teknesinin camlarını kırdı.
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Gece ve gündüz sürekli olarak tacizde bulunan Yunan askerleri ağ atarak balıkçı teknesinin motoruna sarıp bozmaya çalışırken sözlü ve el hareketleriyle de tacizde bulundu.
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Yunan askerleri ve Türk balıkçıları arasında geçen bağrışma diyalogları ve tüm yaşananlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
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Yunan askerlerinin balıkçı teknesine attığı yumruk büyüklüğündeki taşlar da balıkçılar tarafından kameraya alındı.
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Yunan eşkıyalığı! Türk balıkçılara taşlı mermili saldırı, tehdit, taciz
Aydın'dan Ege'ye açılan balıkçılar, avlanmanın serbest olduğu uluslararası sularda Yunan askerlerinin taşlı ve plastik mermili saldırısına uğradı. Teknenin camları kırılırken Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, silah çekip nişan aldı. Gece ve gündüz sürekli olarak tacizde bulunan Yunan askerleri, ağ atarak balıkçı teknelerinin motorlarını da bozmaya çalıştı. Türk balıkçılar o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


Yunan donanmasından Türk balıkçılara taciz
GÜNDEM
Yunan donanmasından Türk balıkçılara taciz
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