Dünya Avrupa Birliğinden beyhude yaptırım
AVRUPA

Avrupa Birliği’nden beyhude yaptırım

Barış Pınarı Harekatı’nı engellemeye gücü yetmeyen Avrupa Birliği yeni bir hamle yaptı. AB,Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle yaptırım kararı aldı. Karara tepki gösteren Dışişleri, “Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz’deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir” açıklaması yaptı

Talha Menteş Yeni Şafak
Türk donanmasına ait gemi
Türk donanmasına ait gemi

Barış Pınarı Harekatı’na karşı çıkan Avrupa Birliği ve ABD, Türkiye’ye Doğu Akdeniz üzerinden saldırıya geçti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’nın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini sabote etmek için ABD Kongre üyeleri Trump’a, “Erdoğan’ın Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesindeki (MEB) adımları ihlaldir. Erdoğan’a daveti geri çek çağrısı” yaptığı bir mektup yazdı. Diğer taraftan da bir araya gelen Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin dışişleri bakanları da, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle, seyahat yasağı ve şahısların mal varlıklarının dondurulmasını içeren yaptırımlar için yasal bir çerçeve oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

KOMUTANLAR HEDEFTE

Türkiye’nin kendi kıta sahanlığı içerisinde yaptığı çalışmaları “yasadışı” olarak nitelendirerek yaptırım kararı alan AB, yaptırımlara tabi tutulacak isimleri ise daha sonra açıklayacağını bildirdi. AB’nin, Türkiye’ye karşı yaptırımların uygulamaya konulmadan önce arama çalışmalarını durdurmak için şans verdiği ifade edildi. Diplomatlar, mal varlığını dondurma ve seyahat yasağını içeren yaptırımların, muhtemelen Türk ordusunu ve arama çalışmalarını yürüten gemilerin kaptanlarını hedefleyeceğini ifade etti. Barış Pınarı Harekatı’ndan dolayı silah satışlarının askıya alınmasıyla AB ile Ankara arasındaki ilişkiler gerilmişti.

HER ŞEY 2010’DA BAŞLADI

Türkiye’nin, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerini Kıbrıs açıklarına göndererek Kuzey Kıbrıs’ın ruhsat verdiği bölgelerde doğalgaz aramaya çalışmasıyla AB’nin de sancıları başlamıştı. Türkiye’nin kendi haklarından doğan varlığından rahatsız olan ABD, İsrail ve Mısır da Yunanistan ve Rumların yanında yer aldı. D. Akdeniz’deki gerginlik 2010’da zengin hidrokarbon yataklarının keşfedilmesinden tüm dünyanın gözünü buraya çevirmesiyle başladı.

DIŞİŞLERİ’NDEN SERT TEPKİ

  • Türkiye Dışişleri Bakanlığı, AB’nin aldığı Doğu Akdeniz yaptırım kararlarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz’deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir. Bu itibarla Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır” denildi.

Doğu Akdeniz'de dev tatbikat: 15 ülkeden 47 gemi katılıyor
FOTOĞRAF 48
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planladığı iki yılda bir yapılan ve bu yıl 22. kez gerçekleştirilen tatbikatın ikinci safhası, savaş gemilerinin Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılmasıyla başladı.
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Tatbikatı görüntüleyecek basın mensupları da Aksaz Deniz Üssü'nde bulunan, Türkiye'de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden TCG Sancaktar'da yer aldı.
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Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla çok uluslu icra edilen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı ile dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek ve NATO'ya deklare edilmiş Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti Karargahının eğitilmesi amaçlanıyor.
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Tatbikatın ikinci günü asimetrik tehdit altında liman çıkış eğitimi ile başladı. Limandan çıkış yapan gemiler, denizden, havadan ve karadan yöneltilebilecek muhtemel ve ani gelişen sinsi taarruz, sabotaj ve terörist eylemlere karşı birliğin güvenlik seviyesini en yüksek hazırlık durumuna aldı.
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Eğitim sahasında mevkisi bilinmeyen denizaltının tespiti rapor edilerek, takip ve hücum edilmesi sağlanıp arama hücum birliği prosedürlerinin uygulanması ve bu kapsamda deniz hava vasıtasının kullanılması gerçekleştirildi.
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Tatbikatının ikinci gününde yürütülen faaliyetleri Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu TCG Barboros gemisinde, Amfibi Görev Grubu Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ise TCG Sancaktar gemisinde takip ediyor.
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Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 31 muharip gemi, deniz karakol uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, SAT, SAS ve KRBN Timleri, Amfibi Deniz Piyade Bölüğü ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Mobil Eğitim Timleri'nin de katıldığı Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatı'nın bugünkü bölümünde deniz safhasına geçildi.
Title
Saatler 04.00'ı gösterdiğinde, Aksaz Körfezi'ne açılan fırkateynler senaryo gereği asimetrik tehdit altında körfezden çıkış yaptı.
Title
İlk tatbikatı SAT Komandoları yaptı. Senaryo gereği düşman unsuru olan gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu, nefes kesti.
Title
Gemideki düşman unsurları etkisiz hale getiren komandolar, görevlerini başarıyla tamamladı. Tatbikatın sonraki bölümünde ise açık denizde, savaş gemileri arasında malzeme aktarımının sağlanması amacıyla posta eğitimi yapıldı. Birbirine seyir halinde 30 metre yaklaşan TCG Barbaros ile TCG Sancaktar gemileri arasında eşya transferi yapıldı.
Title
İlk tatbikatı SAT Komandoları yaptı. Senaryo gereği düşman unsuru olan gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu, nefes kesti.
Title
İlk tatbikatı SAT Komandoları yaptı. Senaryo gereği düşman unsuru olan gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu, nefes kesti.
Title
İlk tatbikatı SAT Komandoları yaptı. Senaryo gereği düşman unsuru olan gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu, nefes kesti.
Title
İlk tatbikatı SAT Komandoları yaptı. Senaryo gereği düşman unsuru olan gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu, nefes kesti.
Title
İlk tatbikatı SAT Komandoları yaptı. Senaryo gereği düşman unsuru olan gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu, nefes kesti.
Title
İlk tatbikatı SAT Komandoları yaptı. Senaryo gereği düşman unsuru olan gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu, nefes kesti.
Title
İlk tatbikatı SAT Komandoları yaptı. Senaryo gereği düşman unsuru olan gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu, nefes kesti.
Title
İlk tatbikatı SAT Komandoları yaptı. Senaryo gereği düşman unsuru olan gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu, nefes kesti.
Title
İlk tatbikatı SAT Komandoları yaptı. Senaryo gereği düşman unsuru olan gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu, nefes kesti.
Title
İlk tatbikatı SAT Komandoları yaptı. Senaryo gereği düşman unsuru olan gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu, nefes kesti.
Title
İlk tatbikatı SAT Komandoları yaptı. Senaryo gereği düşman unsuru olan gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu, nefes kesti.
Title
İlk tatbikatı SAT Komandoları yaptı. Senaryo gereği düşman unsuru olan gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu, nefes kesti.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Title
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Doğu Akdeniz'de dev tatbikat: 15 ülkeden 47 gemi katılıyor
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor. İlk tatbikatı SAT Komandolarının yaptığı tatbikat kapsamında senaryo gereği düşman unsuru olan gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu ise nefes kesti.
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