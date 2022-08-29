Dünya Avrupa borsaları haftaya satış ağırlıklı seyirle başladı
AVRUPA

Avrupa borsaları haftaya satış ağırlıklı seyirle başladı

Avrupa'da borsaların açılışının ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,88 azalarak 422,3 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,23 değer kaybederek 12.812 puan oldu. İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 düşüşle 7.984 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 değer kaybıyla 6.210 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,96 azalışla 21.686 puanda bulunuyor.

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Haber Merkezi AA
Avrupa borsaları haftaya satış ağırlıklı seyirle başladı
Arşiv.

İngiltere'de ise resmi tatil nedeniyle piyasalar bugün kapalı olacak.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 0,9945'ten işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajların ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini aktaran analistler, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Analistler, Avrupa Merkez Bakası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot'un, Avrupalı merkez bankacılarının yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını daha hızlı artırmayı değerlendirdiklerini dile getirdiğini anımsatarak, ECB'nin eylülde 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentilerinin yüzde 50'nin üzerine çıktığını ifade etti.

Bugünün veri gündeminde ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin öne çıktığını belirten analistler, enerji konusundaki gelişmelerin de gündemin odağında yer aldığını bildirdi.

Borsa güne yükselişle başladı
EKONOMİ
Borsa güne yükselişle başladı

Akılalmaz yöntem: Hesapları nasıl çaldıkları ortaya çıktı
FOTOĞRAF 11
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Sahte ölüm belgeleri hazırlayan korsanlar, bu belgelerle Instagram yönetimine başvurup kullanıcıyı vefat etmiş gibi gösteriyorlar. Ya hesapları kapattırıyorlar ya da şifresini ele geçirip asıl kullanıcıya para karşılığı satıyorlar.
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Bilgisayar ortamında sahte ölüm ilanı tasarlıyorlar, bir de sahte nüfus cüzdanı görseli. Daha sonra da Instagram’ın merkezine ‘Ben yakınıyım’ diyerek hesap sahibinin öldüğünü belirten mail atıyorlar. Hesabı alınca da gerçek sahibine para karşılığı satmak istiyorlar.
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Son zamanlarda İstanbul Emniyeti Siber Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen şikayetler oldukça şaşırtıcı. Mağdurların iddiasına göre; birileri onları öldü olarak göstererek sosyal medya hesaplarını çalıyor.
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Dolandırıcılar önce sahte bir ölüm raporu hazırlıyor. Daha sonra da resmi kurumların amblemleri bulunan sahte rapora kullanıcının kişisel bilgileri yazılıyor. Sonra da bilgisayar ortamında nüfus cüzdanı tasarlıyorlar. Ardından bu raporu ve nüfus cüzdanı görselini Instagram destek birimlerine gönderiyorlar. Sonrasında ise istekte bulunuyorlar.
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Kendilerini hedefe koydukları şahsın 1. Derece yakını gibi gösterip, kullanıcının öldüğünü, bu yüzden de hesabın kapanmasını ya da şifresini varisi olarak kendilerine vermelerini talep ediyorlar.
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İçerisinde anne kızlık soyadından, ölen kişiye otopsi yapılıp yapılmadığına kadar en detaylı bilgiler yazıyor. Peki Instagram yöneticileri nasıl oluyor da, bu kişilere kolaylıkla inanabiliyor?
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Dolandırıcılar Instagram ile iletişime geçerken, VPN üzerinden kendilerini Almanya’da yaşıyormuş gibi gösteriyorlar. Bunun nedeni söz konusu sosyal medya platformunun Almanya'dan gelen talepleri daha inandırıcı bulması.
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Ancak yine de talepte bulunan dolandırıcıya doğrulama kodu gönderiliyor. Doğrulama kodunu almak için de sahte isimlerle alınmış hat numarasını veriyorlar. Ya da bazı internet sitelerine girerek, sırf Instagram doğrulama kodu gönderebilsin diye ücretsiz SMS hizmeti alıyorlar.<br>İşte bu yöntemler sonrası platformun merkezi hesabı anıtlaştırıyor ya da hesabın şifresini farkında olmadan kötü niyetli kişilere teslim edebiliyor.
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Şahıslar bu işi bazen, düşman olarak gördükleri kişilerden intikam almak için yapıyor. Özellikle yüksek takipçili kişilerin hesaplarını tamamen kapattırıyorlar. Ancak genel amaç; kullanıcılardan para koparmak.<br>Sahte varis olarak şifre ele geçirildikten sonra sıra geliyor bu hesap üzerinden para kazanmaya. Önce mağdurun sayfasında yasa dışı bahis sitesi reklamları paylaşmaya başlıyorlar. Eğer takipçiler reklamlara geri dönüş yapmazlarsa, hesabını çaldıkları kullanıcıyı oyunlarına alet ediyorlar.<br>Mağdurlardan hesaplarını geri verme vaadiyle, video çekip bahis sitesinin reklamını yapmalarını istiyorlar.
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Bir diğer yöntem ise belli bir ücret karşılığında hesabı geri vermek oluyor.<br><br>Bu şekilde aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu onlarca kişiden para kopardıkları saptandı. Zanlıların çalıntı hesap başına 3 bin ile 5 bin lira arasında para talep ettiği biliniyor.
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Paraları teslim alırken ise başka bir oyuna girişiyorlar. Set adı verilen bir sistem içerisinde banka hesaplarını kiralayan şahıslara ulaşıyorlar. Bu kişilerin genellikle 5-6 bankada hesabı oluyor ve hepsini kullandırıyorlar. Aylık ortalama 10 bin lira kira ücreti karşılığında, mağdurlardan gelen paraları bu hesaplara yatıyorlar.<br>SET sisteminde yer alan kişiler özellikle Facebook'ta açtıkları gruplarla banka hesaplarını kiralamak için ilanlar veriyorlar. Örneğin, Facebook'ta yapılan bu duyuruda en az 2 ay ödeme garantisiyle haftalık 3 bin lira kazanç vadediliyor. Ardından dolandırıcılar paraları legal bahis sitelerinde açtıkları hesaplara yatırıyorlar.<br>Daha sonra ise bu paralarla hiç bahis oynamadan, kendi banka hesaplarına havale ediyorlar. Ya da kripto para borsasına aktarılıyor.
Akılalmaz yöntem: Hesapları nasıl çaldıkları ortaya çıktı
Sahte ölüm belgeleri hazırlayan korsanlar, bu belgelerle Instagram yönetimine başvurup kullanıcıyı vefat etmiş gibi gösteriyorlar. Ya hesapları kapattırıyorlar ya da şifresini ele geçirip asıl kullanıcıya para karşılığı satıyorlar.

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