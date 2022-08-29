Avrupa borsaları haftaya satış ağırlıklı seyirle başladı

Paraları teslim alırken ise başka bir oyuna girişiyorlar. Set adı verilen bir sistem içerisinde banka hesaplarını kiralayan şahıslara ulaşıyorlar. Bu kişilerin genellikle 5-6 bankada hesabı oluyor ve hepsini kullandırıyorlar. Aylık ortalama 10 bin lira kira ücreti karşılığında, mağdurlardan gelen paraları bu hesaplara yatıyorlar.<br>SET sisteminde yer alan kişiler özellikle Facebook'ta açtıkları gruplarla banka hesaplarını kiralamak için ilanlar veriyorlar. Örneğin, Facebook'ta yapılan bu duyuruda en az 2 ay ödeme garantisiyle haftalık 3 bin lira kazanç vadediliyor. Ardından dolandırıcılar paraları legal bahis sitelerinde açtıkları hesaplara yatırıyorlar.<br>Daha sonra ise bu paralarla hiç bahis oynamadan, kendi banka hesaplarına havale ediyorlar. Ya da kripto para borsasına aktarılıyor.