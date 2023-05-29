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Dünya

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artarak 462,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 16.053 puan oldu.

10:57 . 29/05/2023 Pazartesi
AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı.

Avrupa borsaları yükselişle açıldı.

Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artarak 462,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 16.053 puan oldu.


Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.347 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 9.237 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 26.815 puanda bulunuyor.


Cuma günü düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, önceki kapanışının hemen altında, 1,0730 seviyesinden günü tamamladı. Parite, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0740'ta dengelendi.


Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinde prensip anlaşmasına varıldığına ilişkin açıklamayla risk iştahının arttığını belirterek, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin yanı sıra yoğun veri gündemi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik fiyatlamaların yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.


ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından sağlanan anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor.


Öte yandan, Avrupa tarafında geçen hafta açıklanan verilere göre, Almanya ekonomisi resesyona girse de Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri, enflasyonla mücadele kapsamında Banka'nın "şahin" adımlarına devam edeceği yönündeki açıklamalarını sürdürüyor.


Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek dönemde en az 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu beklentileri değiştirebileceğini ifade etti.


İngiltere'de bugün tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleşmeyecek.



#Avrupa
#Borsa
#ABD
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