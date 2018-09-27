Dünya Avrupa nazilerine çatı örgüt
AVRUPA

Avrupa nazilerine çatı örgüt

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon, “The Movement” adlı hareketiyle Avrupa’da aşırı sağcılardan oluşan bir “süper grup” kurmayı amaçlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bannon, harekete üye olan gruplara fon ve araştırma yardımı sağlamayı vadediyor.
Bannon, harekete üye olan gruplara fon ve araştırma yardımı sağlamayı vadediyor.

Avrupa çapında aşırı sağcı liderlerle yoğun görüşmeler yürüten Bannon, harekete üye olan gruplara fon ve araştırma yardımı sağlamayı vadediyor. Destek toplamak için Avrupa’daki aşırı sağcı parti yetkilileriyle zaman zaman gizli olmakla beraber açık görüşmeler de yapan Bannon’un ziyaret listesi ise oldukça kabarık.

Aşırı sağ listede

Fransa’da aşırı sağcı lider Marine Le Pen’le parti kongresinde aynı sahneyi paylaşan Bannon’un yaptığı konuşmada “Bırakın size ırkçı, yabancı düşmanı desinler. Kulak asmayın, bu sıfatları şeref madalyanız olarak takın” ifadelerini kullandı. Açık bir şekilde “The Movement”a destek vereceğini açıklayan İtalya’nın mevcut Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin Lig Partisi ve aşırı sağcı parti İtalya’nın Kardeşleri’nin yetkilileri de Bannon’un yakın irtibat kurduğu kişiler arasında yer alıyor. Bannon ve Modrikamen’in eylül başında ise özel bir jetle gizli bir şekilde Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la görüştüğü iddia ediliyor. Bannon’un, aynı zamanda İngiltere’deki aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP) eski lideri Nigel Farage ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi yetkilileriyle de yakın bir ilişkisi olduğu biliniyor.

Dünya ile sıfır barış

Dünya ile sıfır barış

Dünya, BM kürsüsünden birçok ülke ve kuruluşu tehdit eden Trump'ı konuşuyor.
İdlib’den çıkış başladı

İdlib’den çıkış başladı

​Erdoğan: İnsanlığın kalbi olması beklenen BM'nin nabzı bugün atmamaktadır.
Ovaköy'dekaybedecek zaman yok

Ovaköy'dekaybedecek zaman yok

​Irak'ta 3 ayrı gümrük noktası kuruldu.
Akıl almazişkenceler

Akıl almazişkenceler

İtirafçı teröristler ​'çocuk taburu'nda yaşananları anlattı.
Avrupanazilerine çatı örgüt

Avrupanazilerine çatı örgüt

​ABD, Avrupa'daki aşırı sağcıları biraraya topluyor.
Üçüncüyol çağrısı

Üçüncüyol çağrısı

​Emmanuel Macron, Donald Trump'a seslendi.
FavoriTürkiye

FavoriTürkiye

​EURO 2024'ün sahibi bugün belli oluyor.
Almanya'ya FETÖ çağrısı

Almanya'ya FETÖ çağrısı

Erdoğan, Berlin ziyareti öncesi Alman basınına makale yazdı.

FED faiz yükseltti

FED faiz yükseltti

ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan arttırdı.
BerlinErdoğan'ı bekliyor

BerlinErdoğan'ı bekliyor

Caddeler bayraklarla süslendi, güvenlik üst seviyeye çıkarıldı.
Türkiye'denmaden hamlesi

Türkiye'denmaden hamlesi

Yurt dışındaki faaliyetler için yeni şirket kuruluyor.
'Filistin'i tanıyacağız'

'Filistin'i tanıyacağız'

​İngiliz ana muhalefet lideri Corbyn, Filistin'i tanıma sözü verdi.
İdlib teşekkürü

İdlib teşekkürü

Trump: İdlib mutabakatından dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum.
New York'ta görüşecekler

New York'ta görüşecekler

Suriye konusunu ele almaları bekleniyor.
İstanbul'datrafik kilitlendi

İstanbul'datrafik kilitlendi

Etkili olan yağış, trafik yoğunluğuna neden oldu.
Bursa'dadoğalgaz patlaması

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.