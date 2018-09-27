Avrupa nazilerine çatı örgüt

Avrupa çapında aşırı sağcı liderlerle yoğun görüşmeler yürüten Bannon, harekete üye olan gruplara fon ve araştırma yardımı sağlamayı vadediyor. Destek toplamak için Avrupa’daki aşırı sağcı parti yetkilileriyle zaman zaman gizli olmakla beraber açık görüşmeler de yapan Bannon’un ziyaret listesi ise oldukça kabarık.

Aşırı sağ listede

Fransa’da aşırı sağcı lider Marine Le Pen’le parti kongresinde aynı sahneyi paylaşan Bannon’un yaptığı konuşmada “Bırakın size ırkçı, yabancı düşmanı desinler. Kulak asmayın, bu sıfatları şeref madalyanız olarak takın” ifadelerini kullandı. Açık bir şekilde “The Movement”a destek vereceğini açıklayan İtalya’nın mevcut Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin Lig Partisi ve aşırı sağcı parti İtalya’nın Kardeşleri’nin yetkilileri de Bannon’un yakın irtibat kurduğu kişiler arasında yer alıyor. Bannon ve Modrikamen’in eylül başında ise özel bir jetle gizli bir şekilde Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la görüştüğü iddia ediliyor. Bannon’un, aynı zamanda İngiltere’deki aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP) eski lideri Nigel Farage ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi yetkilileriyle de yakın bir ilişkisi olduğu biliniyor.