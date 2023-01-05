Dünya Avrupada grip alarmı Üç ülke salgın ilan etti
AVRUPA

Avrupa'da grip alarmı: Üç ülke salgın ilan etti

Avrupa'da grip vakaları, Covid-19 vakalarına yaklaşırken, Almanya ve Slovakya'nın ardından Belçika'dan da resmi olarak grip salgını yaşandığı açıklandı. Artan vakalar sonrası Avrupa Birliği ülkeleri temsilcileri Brüksel'de toplandı. Sıfır Covid politikasını sonlandıran Çin'e yönelik önlemler konuşulurken, yolculara maske takmaları yönünde tavsiye kararı da alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Avrupada grip alarmı: Üç ülke salgın ilan etti
Foto/arşiv

Belçika'da resmi olarak grip salgını ilan edilmesi için gerekli şartların oluştuğu bildirildi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), grip vakalarında hızlı bir artış olduğunu, bunun hekim muayenelerinin yanı sıra laboratuvar testleri ve hastaneye yatışlarda da görüldüğünü belirtti.

"COVID-19 HASTALARININ SAYISINI GEÇEBİLİR"

Enstitüden yapılan açıklamada, grip (influenza) ve bronşit virüsleri dışında corona virüs ve solunum yolu hastalıklarına yol açan diğer virüslerin halk arasında yaygın olduğu bilgisi verildi.

Belçika hükümetine Covid-19 salgınıyla mücadelede danışmanlık yapan Sciensano yetkilisi Steven Van Gucht, "Hastanelerimizde Covid-19 vakaları kadar grip vakaları görmeye başladık. Hastaneye yatırılan grip vakalarının Covid-19 hastalarının sayısını geçmesi çok büyük ihtimal" dedi.

Van Gucht, herkese, ellerini iyice yıkamalarını, kalabalık yerlerde maske takmalarını, hastayken evde kalmalarını, kapalı alanları havalandırmalarını ve mümkünse grip aşısı olmalarını tavsiye etti.

Belçika'dan önce Almanya ve Slovakya'da da resmi olarak grip salgını yaşandığı açıklanmıştı.

HASTANELERİN ÜZERİNDEKİ YÜK ARTTI

Ülkede Covid-19 vakalarına grip ve solunum sinsityal virüsünün (RSV) yol açtığı vakalar eklenince hastaneler üzerindeki yükün arttığı bildirildi.

Sağlık çalışanlarından da çok sayıda kişinin bu tür hastalıklara yakalanması nedeniyle bazı hastanelerde hasta kabullerinin yavaşladığı ifade edildi.

Belçika'nın en büyük üniversitelerden biri olan Leuven Üniversitesinin hastanesi UZ Leuven'de çok sayıda çalışanın hastalandığı, bu yüzden acil olmayan hasta kabullerinin ertelendiği duyuruldu.

Hastanenin başhekimi Gert Van Assche, Noel tatilinden sonra özellikle ileri yaştaki çok sayıda kişinin solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye başvurmaya başladığını söyledi.

"Ağır bir grip mevsimi bekliyoruz." diyen Van Assche, bu durumun personel yetersizliğiyle birleşmesi nedeniyle hastanelerde büyük yük oluştuğunu dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor
HAYAT
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Geçmeyen grip astıma dönebilir
HAYAT
Geçmeyen grip astıma dönebilir
Vücudu dinlendirmek için bire bir

Vücudu dinlendirmek için bire bir

​Uzman diyetisyen açıkladı: 16:8 modeli uygulanıyor.
Ölü ve çoksayıda yaralı var

Ölü ve çok
sayıda yaralı var

Gaziantep'te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı.
5 puanlık sürpriz

​Memur ve emekli maaş zammı yüzde 30'a çıktı.

​Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı.

​Avrupa'da grip alarmı: Covid-19 vakalarına yaklaştı.

Karşılıklı meydan okumaların ardından masa bir araya geliyor.

​Orta gelirliye 100 bin konut.

​ABD'de dehşete düşüren olay: İki kişi gözaltında.

Altıncı tur oylamada da başkan seçilemedi.

​Migros CarrefourSA ve Happy Center.

​Cibuti felaketten kurtuldu Türkiye'ye teşekkür etti.

​İmza Bulgaristan'da manşetleri süsledi.

​Çin'in dev anlaşmaları ABD'nin tahtını sallıyor.

​ÜFE değil TÜFE baz alındı.

​Önceden kayıt olanların çıkma ihtimali daha fazla.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.