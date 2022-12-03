Avrupa’da sağlık sistemi çöküyor halk açlıkla boğuşuyor: Yokluktan hayvan maması yiyorlar

Küresel enflasyon, Galler'deki ekonomik görünümü farklı bir boyuta taşıdı. Ülkedeki enflasyon nedeniyle insanların, evcil hayvan mamasına yöneldikleri belirtiliyor.

Evcil hayvan maması yiyen insanlar var

Yeni nüfus sayımı verileri, başkent Cardiff’te yoksulluğun ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi.

BBC’ye konuşan, doğu bölgesindeki Trowbridge’te toplum projesi yöneticisi Mark Seed, “evcil hayvan maması yiyen insanların olduğu gerçeğiyle şoke olduklarını” ifade etti.

"Hikayeler şaşırtıcı ama doğru"

Hayat pahalılığının giderek arttığını ve insanlara temel gıda maddelerini karşılayacak kadar ödeme yapılmadığını söyleyen Seed,“şaşırtıcı hikayeler” olsa da anlatılanların doğru olduğunu söyledi.

Seed, yiyeceklerini kalorifer peteği ya da mumda ısıtmaya çalışan insanları gördüklerini belirtti.

"İnsanların hikayeleri yürek burkuyor"

Başkentteki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan 30 yıllık Cardiff sakini Elizabeth Williams da çok çalışıp çocuklarına istedikleri hayatı sunamayan insanların hikayelerinin “yürek burktuğunu” ancak bu kişilerin “akıl sağlıklarını korumak için” çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

Buna karşılık, nüfus sayımı verileri, son on yılda Galler genelinde yoksulluğun azaldığını gösteriyor.

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Koronavirüs pandemisinde alarm veren Avrupa sağlık sistemi her geçen gün kötüye doğru gidiyor. Hastanelerde acile kabul süreleri her gün uzuyor. Doktor ve bakıcı kadrosundaki açık, hastalara eksik ya da yanlış tedavi uygulanmasına neden oluyor. Enerji krizi nedeniyle iflasın eşiğine gelen hastanelerden her gün şikâyetler yükseliyor. Durumun farkında olan Almanya, acil önlem arıyor.

DÜNYA Avrupa'da büyük kriz: Krizi fırsata çevirecekler

Çocuklar ölüyor

Alman Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği (Divi), çocuk yoğun bakım ünitelerinde 'felaket durum' ile karşı karşıya kalındığını açıkladı, "Yeni doğan bir bebek fiilen dolu olan çocuk hastanesine yatırılırsa, acilen kalp ameliyatı olması gereken üç yaşındaki çocuk, üç gün beklemek zorunda kalıyor" açıklaması yaptı. Hannover'den uzman doktor Michael Sasse, "Çocuklar artık onlara bakamadığımız için ölüyor" dedi. Almanya'da bakılamadığı için çocukların öldüğü açıklaması yapılırken, geçtiğimiz günlerde benzer açıklama yaşlılar için yapılmıştı. Bakıcı eksikliği nedeniyle yaşlı hastalarla yeterince ilgilenilemediği, yatağa mahkûm olan hastaların ölümü beklediği aktarılmıştı.

Acil Servis Faciası

Enerji ve gıda krizinin vurduğu İngiltere, bir yandan da sağlık kriziyle mücadele ediyor. BBC'nin araştırmasına göre, ülkede acil servise kabul için bekleme süreleri rekor seviyeye ulaşmış durumda. Geçen ay, haftada 10 binden fazla ambulans, içindeki hastalarla birlikte acil servislerin önünde en az 1 saat bekledi. Kalçası kırılan 85 yaşındaki bir kadın, hastaneye girmek için 40 saat beklemek zorunda kaldı. Cornwall'da da kalp krizi ve felç gibi acil durumlarla karşılaşan hastalar artık ortalama iki saatten fazla ambulans bekliyor.

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Fransa'da karanlık endişesi

Rusya'dan Avrupa ülkelerine giden doğalgazın keskin bir şekilde düşmesi nedeniyle Fransa'da enerji sıkıntısı yaşanıyor. Fransız şebeke operatörü RTE, soğuk hava ve yüksek talep nedeniyle elektrik şebekesinin ciddi stres altına girmesi durumunda bu kış sürekli kesintilerle karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.