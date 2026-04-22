Avustralya çevrim içi tehlikelere karşı dört oyun platformundan "şeffaflık" talep etti

Avustralya, oyun platformları Roblox, Minecraft, Fortnite ve Steam'den çevrim içi ortamlardaki tehlikeleri nasıl tespit ettikleri, önledikleri ve müdahale ettiklerine dair "şeffaflık açıklaması" talebinde bulundu.

"eSafety" Komisyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi ortamlarda güvenlik endişelerinin artması üzerine söz konusu oyun platformlarına uyarı gönderildi.

Avustralya eSafety Komiseri Julie Inman Grant, oyun veya iletişim hizmeti sunan platformların çocuklar ile failler arasında "ilk temas noktası" olabileceğini belirtti.

Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş sınırı

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) ceza ödemesi öngörülüyor.







