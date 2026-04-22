Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avustralya çevrim içi tehlikelere karşı dört oyun platformundan "şeffaflık" talep etti

12:1622/04/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Avustralya, oyun platformları Roblox, Minecraft, Fortnite ve Steam'den çevrim içi ortamlardaki tehlikeleri nasıl tespit ettikleri, önledikleri ve müdahale ettiklerine dair "şeffaflık açıklaması" talebinde bulundu.

"eSafety" Komisyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi ortamlarda güvenlik endişelerinin artması üzerine söz konusu oyun platformlarına uyarı gönderildi.

Roblox, Minecraft, Fortnite ve Steam uygulamalarına gönderilen uyarıda, siber zorbalık, çevrim içi nefret söylemi ve istismar dahil dijital tehlikelerin nasıl tespit edildiği, önlendiği ve bunlara nasıl müdahale edildiğine ilişkin "şeffaflık açıklaması" talep edildi.

Avustralya eSafety Komiseri Julie Inman Grant, oyun veya iletişim hizmeti sunan platformların çocuklar ile failler arasında "ilk temas noktası" olabileceğini belirtti.

Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş sınırı

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) ceza ödemesi öngörülüyor.



#Avustralya
#çevrimiçi
#oyun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nisan yağmuru faydaları neler? Nisan yağmurları şifası ile ilgili hadis var mı?