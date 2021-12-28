Avustralya’da sağlık skandalı: Testi pozitif çıkanlara yanlış sonuç verildi

Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyaleti’nde Covid-19 vakalarının giderek artmasının ardından Sydney’de Covid-19 testleri yapan bir laboratuvar, hastalara yanlış sonuçlar verdi.

Sydney’de hizmet veren laboratuvar, test sonucu pozitif olan 886 kişinin Covid-19 testlerini negatif olarak bildirdi. Ancak testlerin yanlış olduğunun öğrenilmesinin ardından aile ziyaretlerinin artacağı Noel tatilinde bu tür bir hatanın yapılması nedeniyle hastalar laboratuvar yönetimine şikayet etti.

ÖZÜR DİLEDİ



Laboratuvar yetkilileri yaptıkları açıklamada, yanlış bilgilendirme nedeniyle hastalardan özür dileyerek, Covid-19 vakalarının artmasıyla laboratuvarda gün içinde çok sayıda test yapılması nedeniyle bu tür hata yapıldığını açıkladı.

Yetkililer, test sonuçlarında yanlış yapmamak ve artan iş gücüyle başa çıkmak için manuel yönteme geçtiklerini belirterek hatanın veri işleme sırasında yapıldığını açıkladı.

KISITLAMALAR GERİ GELDİ

Eyalet Sağlık Bakanı Brad Hazzard, çalışanların Covid-19 vakalarındaki artış ve yoğunluk sebebiyle yorulduklarını dile getirdi.

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Bir hafta içinde Covid-19 testleri diğer haftaya kıyasla 117 binden 145 bine yükselen ülkede hükümet, gevşetilen kısıtlamaları ise geri getirildi.

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