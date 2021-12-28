Dünya Avustralyada sağlık skandalı Testi pozitif çıkanlara yanlış sonuç verildi
OKYANUSYA

Avustralya’da sağlık skandalı: Testi pozitif çıkanlara yanlış sonuç verildi

Avustralya’nın Sydney şehrinde bir laboratuvarda, PCR testi pozitif çıkan 886 kişiye negatif test sonucu verildi. Sistem hatası nedeniyle yanlış sonuç verildiğini ifade eden laboratuvar yetkilileri, özür diledi.

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Haber Merkezi İHA
Avustralya’da sağlık skandalı: Testi pozitif çıkanlara yanlış sonuç verildi
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Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyaleti’nde Covid-19 vakalarının giderek artmasının ardından Sydney’de Covid-19 testleri yapan bir laboratuvar, hastalara yanlış sonuçlar verdi.

Sydney’de hizmet veren laboratuvar, test sonucu pozitif olan 886 kişinin Covid-19 testlerini negatif olarak bildirdi. Ancak testlerin yanlış olduğunun öğrenilmesinin ardından aile ziyaretlerinin artacağı Noel tatilinde bu tür bir hatanın yapılması nedeniyle hastalar laboratuvar yönetimine şikayet etti.

ÖZÜR DİLEDİ


Laboratuvar yetkilileri yaptıkları açıklamada, yanlış bilgilendirme nedeniyle hastalardan özür dileyerek, Covid-19 vakalarının artmasıyla laboratuvarda gün içinde çok sayıda test yapılması nedeniyle bu tür hata yapıldığını açıkladı.

  • Yetkililer, test sonuçlarında yanlış yapmamak ve artan iş gücüyle başa çıkmak için manuel yönteme geçtiklerini belirterek hatanın veri işleme sırasında yapıldığını açıkladı.

KISITLAMALAR GERİ GELDİ

Eyalet Sağlık Bakanı Brad Hazzard, çalışanların Covid-19 vakalarındaki artış ve yoğunluk sebebiyle yorulduklarını dile getirdi.


Bir hafta içinde Covid-19 testleri diğer haftaya kıyasla 117 binden 145 bine yükselen ülkede hükümet, gevşetilen kısıtlamaları ise geri getirildi.

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