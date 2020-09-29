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Dünya Azerbaycan nerede Nüfusu kaç? İşte haritadaki yeri
ASYA

Azerbaycan nerede: Nüfusu kaç? İşte haritadaki yeri

Kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye’ye kültür açısından en yakın olan ülkelerden biri. Peki can Azerbaycan dediğimiz ve ortak ruh ile hareket ettiğimiz Azerbaycan nerede? Azerbaycan hangi kıtada, dünyanın hangi bölgesinde bulunuyor? Nüfusu kaç? İşte haritadaki yeri

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güney Kafkasya'nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Azerbaycan.
Güney Kafkasya'nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Azerbaycan.

Anadolu ve Kafkasya dağ sistemleri arasında bir geçiş alanı meydana getiren Azerbaycan dağlık bir bölgedir. Türkiye'nin en önemli komşu devletlerinden biri olan Azerbaycan, Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktasındaki Kafkasya’da yer almaktadır. Ülke, Güney Kafkasya’nın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi olarak öne çıkmaktadır.

Azerbaycan'ın Türkiye ile yaklaşık olarak 17 kilometre bir sınırı bulunur.

Azerbaycan'ın doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran ile komşudur. Kendisine bağlı olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ise kuzey ve doğusu Ermenistan ile, güneyi ve batısı İran ile çevrilmiştir.

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Dünyanın en zengin petrol alalarından biri

Azerbaycan’ın ekonomisi tarıma, hayvancılığa ve petrole dayanır. Tarım Urmiye gölü çevresindeki topraklarla Kür ve Aras havzalarında yapılır; pamuk, tahıl, çeşitli meyveler, tütün ve şeker pancarı başlıca ürünleridir. 1989 yılı petrol üretimi 13.200.000 ton olan Sovyet Azerbaycanı’nda Bakü yarımadası petrol sahası, sadece Rusya’nın değil dünyanın en eski ve en zengin petrol alanlarından biridir.

Bakü çevresindeki petrol kuyularından büyük bir kısmı Apşeron yarımadasında toplanmıştır. Elde edilen petrol tasfiye edilmek için borularla Bakü’ye sevkedilir. Bakü’de daha doğrusu eski Bakü’nün yanında kurulmuş olan Çernagorod’da çok sayıda petrol rafinerisi vardır. Bakü ayrıca 890 kilometrelik bir boru hattı ile Batum’a bağlanır.

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Azerbaycan'ın nüfusu kaç?

Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında son yıllarda ortaya çıkan Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’yle ilgili problem Ermenistan’dan çıkarılan 200.000 Âzerî’nin durumuyla birleşince iki ülke arasında büyük gerginliği yol açtı.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip olan ülkenin çoğunluğunu Azeri Türkleri oluşturuyor.

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Azerbaycan'ın haritadaki yeri?

Asya kıtasının önemli bir konumunda yer alan Azerbaycan, ticari açıdan aynı zamanda bir köprü görevi üstlenmiş durumdadır. Bu yüzden komşu ülkeleri ile yoğun bir ticari çalışma gerçekleştiren ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir ile Türk devletleri olarak iki ülke arasında yakın ilişkiler söz konusudur. Konum itibariyle Orta Asya'da yer alan ve en yüksek yüksek yüz ölçümüne sahip ülkedir.

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