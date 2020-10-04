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Dünya Aliyevden Ermenistana ateşkes için üç şart Özür dileyin, Karabağı ilan edin, çekilme takvim açıklayın
AVRUPA

Azerbaycan'da neler oluyor: Aliyev'den Ermenistan'a 3 şart

Aliyev'den Ermenistan'a ateşkes için üç şart: Özür dileyin, Karabağ'ı ilan edin, çekilme takvim açıklayın

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş gerçekleştirdi. Aliyev başarıyla yürütülen operasyonlar sonucu işgalden kurtarılan köyleri açıkladığı konuşmasında Ermenistan'a ateşkes için 3 şart sundu. Aliyev şartlarını; Ermenistan'ın özür dilemesi, Karabağ'ın Ermenistan olmadığını ilan etmeleri ve geri çekilmek için açık bir takvim beyan etmeleri olarak belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalindeki topraklarına yönelik operasyonları başarılı şekilde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonlar devam ettiği sırada ulusa seslendi. Aliyev, bugün Azerbaycan halkının mutlu olduğunu ifade ederek, bugün Ermeni işgalinden Cebrayil şehri ve civar köylerden Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Mahmudlu, Ceferabad, Decal köylerinin kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu. Aliyev, 'Özür dileyecekler. Karabağ'ın Ermenistan'ın olmadığını açıklayacaklar. Çekilmek için net takvim açıklamalılar' ifadelerini kullandı.


"Paşinyan her gün dünya liderlerini arıyor ama ben kimseyi aramadım"

  • Eylül olaylarından önce Ermenistan’ı uyardığını ifade eden Cumhurbaşkanı Aliyev, "Yalnız savaşalım, kim kimdir görelim. Ne oldu şimdi? Paşinyan her gün dünya liderlerine çağrı yapıyor. Ben kimseyi aramadım. Hiçbir lideri aramadım, lider çağırmadım. Temaslarım oldu ve beni aradılar. Ama Paşinyan’ın aramadığı, yalvarmadığı, elçi göndermediği, ağlamadığı ve diz çökmediği kimse kalmadı. Bu onun sonu. Bizimle normal bir dille konuşsa, kutsal şehrimizi karıştırmasaydı elbette bu sorunun müzakerelerle çözüleceği ümidiyle yaşardık. Ama her adım bir provokasyon, her adım bir hakaret ve onunla uzlaşacağımızı mı düşünüyor? Şimdi kimin kim olduğunu gösterdik" dedi.

“Azerbaycan askeri onları it gibi kovuyor"

  • Azerbaycan’ın Karabağ’da başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirten Aliyev, "Azerbaycan askeri onları it gibi kovuyor. İşgal altındaki topraklarda Azerbaycan bayrakları dikiliyor. Azerbaycan askerleri siperlerinde duruyor, mevzileri bizim elimizde. Tanklarını biz sürüyoruz, diğer silahları da elimizde" ifadelerini kullandı.

“Paşinyan 'Karabağ Ermenistan değildir' demeli”

Paşinyan’a tek şartı olduğunu vurgulayan Aliyev, "Topraklarımızdan çıkın. Ama sözde değil, eyleme dökün. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıdığınızı söyleyin. Azerbaycan halkından özür diliyorum ve Karabağ’ın Ermenistan olmadığını söyleyin. Bize Ermenistan kuvvetlerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesi için bir grafik versin. Bu yapıldığı taktirde ateşkes yeniden sağlanacaktır" diye konuştu.

İlham Aliyev: İti kovar gibi kovduk onları
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İlham Aliyev: İti kovar gibi kovduk onları
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan işgali altındaki bölgelerin nasıl geri alındığını anlatırken, 'Ordumuz işgalci Ermenileri iti kovar gibi kovuyor' ifadesini kullandı.


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