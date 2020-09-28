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Dünya Azerbaycanda Türkiye hariç uçak seferleri durduruldu
ASYA

Azerbaycan'da Türkiye hariç uçak seferleri durduruldu

Azerbaycan - Ermenistan hattında sıcak çatışmalar devam ederken Azerbaycan'dan uçak seferleri ile ilgili açıklama geldi. Azerbaycan, Türkiye haricindeki ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu duyurdu.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Azerbaycan, Türkiye hariç tüm ülkelere yapılan uçak seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

  • Azerbaycan ordusu Ermeni işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için karşı saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, Türkiye hariç tüm ülkelere uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmi seferberliğin ilan edilmesini içeren kararnameyi imzaladı. Yapılan son açıklamaya göre Azerbaycanlı 6 sivil hayatını kaybetti, 26 sivil ise yaralandı.

Azerbaycanlı spiker Ermeni işgalinden kurtarılan toprakları açıklarken gözyaşlarına hakim olamadı
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Azerbaycanlı spiker Ermeni işgalinden kurtarılan toprakları açıklarken gözyaşlarına hakim olamadı
Azerbaycan'da yayın yapan İctimai TV spikeri, Azerbaycan ordusunun Ermeni işgali altında bulunan 6 köyü geri aldığı haberini duyurduğu zaman göz yaşlarına hakim olamadı.

Ne olmuştu?

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

  • Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

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