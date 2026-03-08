Yeni Şafak
BAE: İran’dan gelen füze ve İHA tehditlerine karşı müdahalede bulunduk

10:038/03/2026, Pazar
DHA
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran’dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı müdahalede bulunduğunu bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama ve gürültülerin hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri ile savaş uçaklarının insansız hava araçlarını engellemesi sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlardan yetkili kurumların yayımladığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.



#BAE
#savaş
#füze
#İHA
