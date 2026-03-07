Yeni Şafak
İran: BAE'nin Dafra Hava Üssü'ndeki Amerikan güçlerini çok sayıda insansız hava aracıyla vurduk

13:587/03/2026, Cumartesi
İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) El Dafra Hava Üssü'nde bulunan ABD güçlerini çok sayıda insansız hava aracıyla hedef aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamaya göre, donanmaya ait insansız hava aracı birimi, şafak vakti BAE'nin Dafra Hava Üssü'ne büyük bir saldırı düzenledi.

ABD'nin bölgedeki en büyük üslerinden biri olarak adlandırılan üsse saldırıya ilişkin,
"Bu saldırıda, Amerikan teröristlerinin hava savaş merkezi, uydu iletişim merkezi, erken uyarı radarları ve ateş kontrol radarları vurulmuştur."
ifadeleri kullanıldı.



