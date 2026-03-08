Yeni Şafak
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan: Savaş halindeyiz

09:408/03/2026, Pazar
DHA
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, “Savaş halindeyiz, görevimizi yerine getireceğimize söz veriyorum” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basını, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın, İran saldırılarında yaralanan bazı kişileri ziyaret ettiği sırada yaptığı açıklamaları paylaştı. Ziyareti sırasında 5 yaralıyla görüştüğünü kaydeden Al Nahyan, bunların hepsinin sivil olduğunu, yaralılar arasında iki BAE vatandaşı ile bir Hintli, bir Sudanlı ve bir İranlının bulunduğunu belirtti.

Al Nahyan, saldırılar karşısında üstlendiği rol nedeniyle orduya ve güvenlik kurumlarına teşekkür ederek söz konusu kurumların ülkeyi onurlandıran bir görev yaptığını söyledi. Al Nahyan, “Savaş halindeyiz. Görevimizi yerine getireceğimize söz veriyorum. Bu durum bize dayatıldı. Kendimizi, halkımızı ve ülkemizi korumak için bunu yapıyoruz. BAE’nin düşmanına bir mesaj vermek istiyorum: BAE cazip, güzel ve örnek bir ülkedir ancak aldanmayın. BAE’nin derisi kalın, eti acıdır; bizi kimse yiyemez” ifadelerini kullandı.



#BAE
#Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan
#savaş
