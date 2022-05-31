BAE savunma sanayi yetkililerinden Teknopark Ankara'ya ziyaret

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Alışveriş tutkusu icralık etti kendini böyle savundu: Kendim kaybettim hepsi benim sandım

Denizli’de satın aldığı ihtiyacı olmayan eşyaların parasını ödeyemeyen ve hatta borcunu ödemek için çektiği krediyle dahi gidip yeni alışveriş yapan kadının hayatı gelen icra dosyalarıyla karardı. Kontrolünü kaybettiği alışveriş tutkusu yüzünden borç batağına düşen kadın, “Kendimi kaybettim, dünyayı tozpembe gördüm. Hepsi benim sandım, aslında öyle biri değilim” diyerek yardım istedi.