Dünya BAE şimdi de Kuveyti tehdit ediyor
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BAE şimdi de Kuveyt’i tehdit ediyor

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in Meclis’e darbesine destek veren Birleşik Arap Emirlikleri’nin yeni hedefi Kuveyt. BAE’li yazar Hüseyin Muşarbek’in “Bugün Tunus’ta uyandık, yarın da Allah’ın izniyle Kuveyt’te uyanacağız. Amin deyin” sözleri bunun işareti olarak görülüyor. Darbe çığırtkanlığı Kuveyt’te sert tepkiye yol açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​BAE şimdi de Kuveyt’i tehdit ediyor: Körfez ülkesini hedef alan tweetler sert tepki çekti
BAE’nin de facto lideri Muhammed bin Zayed, bölgedeki darbe ve işgal girişimlerine desteğiyle biliniyor.

YASİR ERKUŞ - İSTANBUL

Kays Said’in Tunus’ta gerçekleştirdiği darbenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) trolleri, Kuveyt’te de Tunus’takine benzer bir darbe için çağrıda bulunmaya ve kamuoyu oluşturmaya başladı. Kuveyt’in bölgede oynadığı dengeleyici rolden ve geçen yıl İsrail ile bazı Körfez ülkelerinin yaptığı “normalleşme” anlaşmalarına karşı duruşundan rahatsızlık duyan Abu Dabi, trollerine harekete geçme emri verdi. BAE’li sanatçı ve yazar Hüseyin Muşarbek, pazartesi günü yaptığı paylaşımda, “Bugün Tunus’ta uyandık, yarın da Allah’ın izniyle Kuveyt’te uyanacağız. Amin deyin” ifadelerine yer vererek Kuveytlilerin tepkisine neden oldu. Birçok Kuveytli sosyal medya kullanıcısı, ülkelerinin yetkililerini, Muşarbek’e karşı harekete geçmeye ve ondan hesap sormaya çağırdı.

KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYOR

Kuveyt Ulusal Meclisi eski milletvekili Nasır ed-Duveyle, BAE’li yazara tepki göstererek, “Tunus’ta olanlar, Arap dünyasında demokrasinin intikamını almak için uluslararası bir operasyondur. Kuveyt’te demokrasiyi tehdit etmekle ne amaçlıyorlar?” dedi. Derin devletin bu tehditlere el ovuşturduğunu söyleyen Kuveytli siyasetçi, “Rejimi gece gündüz demokrasiyi ve anayasayı askıya alması için kışkırtmaya çalışıyorlar ancak rejim her şeyin farkında. Seçim sonuçlarının da gösterdiği gibi halk demokraside kararlı” ifadelerini kullandı.

İSRAİL DE İŞİN İÇİNDE

İsrail’in de bu girişiminde BAE’yle dirsek temasında olduğu değerlendiriliyor. İsrailli araştırmacı ve siyasi analist Edi Kohen, geçen pazartesi günü yaptığı paylaşımda, “Daha önce Tunus’ta darbe, Ürdün’de değişim ve Kuveyt’te büyük problemler olacak demiştim. Birincisi gerçekleşti...” sözleriyle tepkilerin odağı oldu. İsrailli ismin provokatif sözlerini yorumlayan bölge uzmanları, Arap Baharı’nın kazanımlarına son veren karşı devrimler sürecindeki İsrail’in rolüne dikkat çekti. Kohen’in daha önceki dönemlerde de provokatif söylemler yaptığı biliniyor.

SOSYAL MEDYADAN OPERASYON

Tunus’taki darbeden 3 gün önce “Müslüman Kardeşler’e (İhvan) karşı güçlü bir darbe geliyor” tweeti atan Dubai Emniyet Müdür Yardımcısı Dhahi Khalfan, geçen çarşamba günü yaptığı paylaşımda da “Körfez’deki İhvan’a karşı yeni ve güçlü bir darbe geliyor” ifadelerini kullanmış, bu paylaşım akıllara Kuveyt ihtimalini getirmişti. Arka arkaya dillendirilen bu söylemler, “Tunus’tan sonra şimdi sıra Kuveyt’te mi?” sorusunu gündeme getirdi. BAE, Suud ve Mısır’ın, Tunus’ta yaşanan darbeye hem ana akım medya aracılığıyla hem de sosyal mecralarda yoğun bir şekilde destek verdiği biliniyor.

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