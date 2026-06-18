Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
BAE'de 15 yaş altı için sosyal medya yasağı: Ebeveyn izni istisna sayılmayacak

BAE'de 15 yaş altı için sosyal medya yasağı: Ebeveyn izni istisna sayılmayacak

13:5918/06/2026, Perşembe
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Birleşik Arap Emirlikleri’nde sosyal medya için yeni yaş sınırı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde sosyal medya için yeni yaş sınırı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Bakanlar Kurulu kararıyla asgari yaş sınırı 15 olarak belirlenirken, ebeveyn izni de bu yasağa istisna oluşturmayacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı yasaklandı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Bakanlar Kurulunda çocukların sosyal medya platformlarına erişimini düzenleyen yeni bir karar alındı.

Kararla birlikte ülkede sosyal medya kullanımına yönelik asgari yaş sınırı 15 olarak belirlendi.

Bu karar, 15 yaş altı çocukların kişisel sosyal medya hesabı oluşturmasını veya mevcut hesapları kullanması yasaklıyor ayrıca söz konusu kullanıcıların bu platformların tüm özelliklerine erişimi de kısıtlıyor.

Haberde ifadelerine yer verilen BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Mektum, söz konusu düzenlemenin, BAE'nin dijital alanda çocukların korunmasına yönelik öncü bir model oluşturma ve teknoloji kullanımındaki hızlı değişimlere uyum sağlayarak dijital güvenliği artırma hedefini yansıttığını ifade etti.

Ebeveyn izni istisna sayılmayacak

Çocukların güvenli, dengeli ve yaşlarına uygun bir dijital ortamda teknolojiden faydalanmalarını amaçladıklarını vurgulayan Al Mektum, ebeveyn izninin, getirilen yasaklar ve kısıtlamalara bir istisna olarak değerlendirilmeyeceğini de sözlerine ekledi.



#15 yaş altı
#BAE
#sosyal medya yasağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS saat kaçta? 2026 TYT ve AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?