Dünya Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Türk şirketlerine çağrıda bulundu Bağdatta yatırım yapın
ORTADOĞU

Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Türk şirketlerine çağrıda bulundu: Bağdat’ta yatırım yapın

Irak’ın başkenti Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Ala Maan, şehrin gelişmesi ve kalkınmasında herkesin rolü olsun istediklerini söyledi. Maan; "Türkiye’nin bu alandaki deneyimleri ilham vericidir. Kalkınma alanındaki tüm tecrübelerinden yaralanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Başkentte tahrip olan tünel, köprü ve yollarda 18 yıldır herhangi bir onarım yapılmamış olması tepkilere yol açıyor.
Başkentte tahrip olan tünel, köprü ve yollarda 18 yıldır herhangi bir onarım yapılmamış olması tepkilere yol açıyor.

Irak’ın başkenti Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Ala Maan, başkentin kalkınması alanında Türkiye’nin deneyimlerinden yararlanmak istediklerini ifade ederek, Türk şirketlerinin Bağdat’ta yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.

Bağdat’ta açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Maan, “Bağdat’ın gelişmesi ve kalkınmasında herkesin rolü olsun istiyoruz. Türkiye’nin bu alandaki deneyimleri ilham vericidir. Kalkınma alanındaki tüm tecrübelerinden yaralanmak istiyoruz.” dedi.

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"İş birliğini geliştirmek istiyoruz"

Türk şirketlerini Bağdat'a yatırım yapmaya davet eden Maan, Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin Türkiye ziyaretine değinerek, şunları kaydetti:

“Başbakan Kazımi’nin Türkiye ziyaretinin büyük ve önemli katkı ve etkileri oldu. Türkiye, aziz ve komşu ülkemizdir. Türkiye ile Bağdat’ın gelişimi alanında da iş birliğini geliştirmek istiyoruz.”

2003 ABD işgali sonrası Bağdat’ta belediyecilik alanında hizmet yapılmaması dikkati çekiyor. Başkentte tahrip olan tünel, köprü ve yollarda 18 yıldır herhangi bir onarım yapılmamış olması tepkilere yol açıyor.

Bağdat’ta yerel belediyelerin 2003 sonrası yaptıkları projelerin büyük bölümü yolsuzluk tartışmalarına konu oluyor.

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