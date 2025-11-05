Bağdat’ta Haşdi Şabi karargahında patlama: 3 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneydoğusunda Haşdi Şabi’ye ait bir karargahta patlama meydana geldi. Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Bismaya yakınlarındaki karargahta meydana gelen patlamaya terör örgütü DEAŞ döneminden kalan patlayıcı maddelerin neden olduğu aktarıldı. Açıklamada, patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.