Bağdat’ta kanlı gün: İki canlı bomba patladı

Iraklı yetkililer saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenmiş olabileceğini açıkladı. Saldırının ABD’de Joe Biden yönetiminin göreve başladığı gün düzenlenmesi spekülasyona neden oldu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kalbi diye nitelenen Tayaran Meydanı’nda pazar yerine düzenlenen çifte intihar saldırısında en az 32 kişi haya tını kaybetti, 110 kişi de yaralandı. Irak ordusu, Bağdat’ın merkezindeki Tayaran Meydanı’ndaki kalabalık pazar yerine giren patlayıcı yelek giyen iki saldırganın alışveriş yapanlar arasında kendilerini havaya uçurduğunu söyledi. Görgü şahitleri, terör saldırısınında yaralananların yakın bölgelerdeki hastanelere kaldırıldığını ve çoğunun durumunun ağır olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Reuters’in aktardığına göre Iraklı yetkililer ülkede son dönemin en kanlı saldırısının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenmiş olabileceğini belirtti.

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ŞÜPHELER DEAŞ ÜZERİNDE

Tümgeneral Kadhim Salman yaptığı açıklamada, “DEAŞ terör örgütü saldırının arkasında olabilir” açıklamasını yaptı. Yetkililer, bu tür intihar saldırılarının çoğunlukla DEAŞ tarafından düzenlendiğini belirtti. Saldırının ardından ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği ve hükümet konaklarının bulunduğun Yeşil Bölge’de de geniş güvenlik önlemleri alındı. Bağdat’ta, daha önce düzenlenen en ölümcül intihar saldırısı Ocak 2018’de yine Tayaran Meydanı’nda meydana gelmişti. Saldırıda en az 27 kişinin ölümüne neden olmuştu.

2018’den sonra en ölümcül saldırı.

KARANLIK ODAKLAR

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Bağdat’taki patlamanın ülkenin istikrarıyla halkın barış ve geleceğini hedef aldığını bildirdi. Sivil vatandaşları hedef alan patlamanın zamanlamasına dikkati çeken Salih, “Karanlık odaklar bu iki patlamayla ulusal kazanımları ve halkın barış ve geleceğini hedef almak istedi. Ülkemizin istikrarını hedef alan bu sahte girişimlerin şiddetle karşısında duruyoruz.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA Bağdat saldırısındaki güvenlik açığına ilişkin soruşturma: Talimatı Irak Başbakanı verdi

GÜNDEM Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat'taki intihar saldırısına kınama

BIDEN’A MESAJ MI?

Öte yandan uzun aradan sonra Bağdat’ın merkezinde gerçekleşen ilk bombalı terör saldırısının, ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın resmen göreve başladığı ilk gün gerçekleşmesi de spekülasyonlara neden oldu. Biden’ın dış politika ve güvenlik kabinesinin daha önce DEAŞ ile mücadele stratejisini çizmiş isimlerden oluşması, terör saldırısının yeni yönetime bir mesaj niteliği taşıdığı yorumlarına neden oldu.

Türkiye’den kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınayarak Irak’ın yanında olduğunu vurguladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat’ta bir pazar yerinde düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilenen açıklamada, kardeş Irak halkı ve hükümetine başsağlığı dilekleri iletildi. Açıklamada, “Bu menfur terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor, bu vesileyle, terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” ifadesine yer verildi.