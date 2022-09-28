Bağdat'ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı

Bağdat’ta Meclis binası çevresine 2 füzeyle düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Irak hükümeti de konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Irak Meclisi yaklaşık 2 aylık aranın ardından bugün ilk kez toplanDI. Kentte güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları ise Meclis oturumunu engellemek için sokağa çıktı.

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MECLİS BAŞKANI'NIN İSTİFASI REDDEDİLDİ

Diğer taraftan Irak Meclisi'nde yapılan oylamada Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin istifası oy çokluğuyla reddedildi.

325 sandalyeli Irak Meclisinde Halbusi’nin istifasının oylamaya sunulduğu oturuma 235 vekil katıldı.

Oylamada sonucu Halbusi’nin istifası oy çokluğuyla reddedildi. Genel Kurulda hazır bulunan milletvekillerinden sadece 13'ü Halbusi’nin istifasına “evet” oyu kullandı.

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İran destekli Şii gruplar, vekillerine Halbusi’nin istifasını kabul etmeme talimatı vermişti.

Halbusi’nin lideri olduğu Sünni Egemenlik Koalisyonu da Meclis Başkanı'nın istifasını kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.