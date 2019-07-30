Dünya Bahreynde 1 gösterici gaz bombası nedeniyle hayatını kaybetti
ORTADOĞU

Bahreyn'de 1 gösterici gaz bombası nedeniyle hayatını kaybetti

Vifak Hareketi, başkent Manama'da geçen cumartesi 3 kişi hakkında verilen idam kararının infazının ardından düzenlenen protesto gösterilerine katılan ve güvenlik güçlerinin kullandığı gaz nedeniyle hastaneye kaldırılan Muhammed İbrahim el-Mikdad isimli gencin öldüğünü duyurdu.

Haber Merkezi AA
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Bahreyn'de muhalefette yer alan Vifak Hareketi, cumartesi günü düzenlenen gösterilerde yaralanan 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vifak Hareketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkent Manama'da geçen cumartesi 3 kişi hakkında verilen idam kararının infazının ardından düzenlenen protesto gösterilerine katılan ve güvenlik güçlerinin kullandığı gaz nedeniyle hastaneye kaldırılan Muhammed İbrahim el-Mikdad isimli gencin bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakanlık: Suç şüphesi yok

Bahreyn İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise sağlık raporuna göre gencin hastalığa bağlı olarak doğal nedenlerle hayatını kaybettiği, herhangi bir suç şüphesi olmadığı ifade edildi.

  • Bahreyn'de cumartesi günü terör örgütü üyeliği ve bir imamın öldürülmesiyle ilgili iki ayrı davada haklarında idam kararı verilen 3 kişinin cezası infaz edilmişti.

İdamlara tepki olarak başkent Manama'da gösteriler düzenlenmiş, ayrıca söz konusu karar bazı uluslararası insan hakları örgütleri tarafından kınanmıştı.

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