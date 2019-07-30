Bahreyn'de 1 gösterici gaz bombası nedeniyle hayatını kaybetti

Bahreyn'de muhalefette yer alan Vifak Hareketi, cumartesi günü düzenlenen gösterilerde yaralanan 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Vifak Hareketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkent Manama'da geçen cumartesi 3 kişi hakkında verilen idam kararının infazının ardından düzenlenen protesto gösterilerine katılan ve güvenlik güçlerinin kullandığı gaz nedeniyle hastaneye kaldırılan Muhammed İbrahim el-Mikdad isimli gencin bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.
الوفاق تنعى المقداد وتسأل الله أن يتقبله مع الشهداء
#مستمرون_بعزم #الوفاق #البحرين #Bahrain pic.twitter.com/F1MGIhr5u5
الوفاق تنعى المقداد وتسأل الله أن يتقبله مع الشهداء
Bakanlık: Suç şüphesi yok
Bahreyn İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise sağlık raporuna göre gencin hastalığa bağlı olarak doğal nedenlerle hayatını kaybettiği, herhangi bir suç şüphesi olmadığı ifade edildi.
- Bahreyn'de cumartesi günü terör örgütü üyeliği ve bir imamın öldürülmesiyle ilgili iki ayrı davada haklarında idam kararı verilen 3 kişinin cezası infaz edilmişti.
İdamlara tepki olarak başkent Manama'da gösteriler düzenlenmiş, ayrıca söz konusu karar bazı uluslararası insan hakları örgütleri tarafından kınanmıştı.