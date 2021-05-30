Bakan Çavuşoğlu Batı Trakya’da: Müslüman Türk Azınlık müftüleriyle buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Trakya’da Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’yle görüştü.

Batı Trakya ve başkent Atina'yı kapsayan iki günlük ziyaret kapsamında özel uçakla Dedeağaç Dimokritos Havalimanı'na gelen Çavuşoğlu’nu, burada Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu karşıladı.

Beraberindeki heyetle Gümülcine’ye geçen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğunda Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’yi kabul ederek, azınlığın durumu hakkında bilgi aldı.

Çavuşoğlu, müftülerle yaptığı görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Müftülerimizin çalışmaları, Türk Azınlığın birlik ve beraberliğinin korunması ve güçlendirilmesine büyük katkı sağlıyor" ifadesini kullandı.

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Celal Bayar Lisesi’ne ziyaret

Çavuşoğlu, Başkonsolosluktaki temaslarının ardından Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesine gitti.

Liseye gelişinde okulun Türk öğretmenleri ve öğrencileri tarafından karşılanan Çavuşoğlu, okul binasını gezerek incelemelerde bulundu.

Çavuşoğlu, buraya gelişinde evlerinin önünde kendisini bekleyen soydaşlarla selamlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Çavuşoğlu, Batı Trakya ziyareti için kendisine teşekkür eden soydaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Türk köyünde yemek

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra, Gümülcine’ye bağlı Türk köyü Çepelli’de BTTADK'nın kendi onuruna verdiği yemeğe katıldı.

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