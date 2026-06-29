Bakan Çiftçi'den Suriye'ye ziyaret: İş birliği zaptı imzalanacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi iki ülke arasında ortak adımları ele almak için Suriye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmeler kapsamında terörle mücadele, sınır güvenliği ve uyuşturucu ticareti gibi konuların masaya yatırılmasının yanı sıra "Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı" imzalanması bekleniyor.
Terörle mücadele ve sınır güvenliğinde ortak adımlar
Görüşmelerin öncelikli gündem maddelerinden birini güvenlik iş birliği oluşturuyor. İki ülke, görüşmede terör örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verecek. Bu doğrultuda kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ticaretiyle mücadele ve sınır güvenliği alanlarında bilgi ile tecrübe paylaşımı gerçekleştirilecek. Ayrıca emniyet alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Suriyeli polislerin kendi ülkelerinde eğitim alabilmesi için gerekli altyapının kurulması planlanıyor.