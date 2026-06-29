Bakan Çiftçi'den Suriye'ye ziyaret: İş birliği zaptı imzalanacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimi ve gönüllü geri dönüşler konularını ele almak üzere Suriye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Bakan Çiftçi’nin Suriyeli mevkidaşı ile bir araya gelmesi ve iki ülke arasında

"Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı"