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Bakan Çiftçi'den Suriye'ye ziyaret: İş birliği zaptı imzalanacak

Bakan Çiftçi'den Suriye'ye ziyaret: İş birliği zaptı imzalanacak

22:5829/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
IHA
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi iki ülke arasında ortak adımları ele almak için Suriye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmeler kapsamında terörle mücadele, sınır güvenliği ve uyuşturucu ticareti gibi konuların masaya yatırılmasının yanı sıra "Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı" imzalanması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimi ve gönüllü geri dönüşler konularını ele almak üzere Suriye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Bakan Çiftçi’nin Suriyeli mevkidaşı ile bir araya gelmesi ve iki ülke arasında
"Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı"
imzalanması bekleniyor.


Terörle mücadele ve sınır güvenliğinde ortak adımlar


Görüşmelerin öncelikli gündem maddelerinden birini güvenlik iş birliği oluşturuyor. İki ülke, görüşmede terör örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verecek. Bu doğrultuda kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ticaretiyle mücadele ve sınır güvenliği alanlarında bilgi ile tecrübe paylaşımı gerçekleştirilecek. Ayrıca emniyet alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Suriyeli polislerin kendi ülkelerinde eğitim alabilmesi için gerekli altyapının kurulması planlanıyor.



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