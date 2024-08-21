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Dünya

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Pınar Görgü
11:18 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:22 - 21/08/2024 Çarşamba
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın, Blinken ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.


Talep Blinken'den geldi

Keçeli,
"Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı"
dedi.


#Dışişleri Bakanlığı
#gazze
#ABD
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