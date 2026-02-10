Bakan Fidan Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki son konuları ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
#Hakan Fidan
#Pakistan
#Muhammad Ishaq Dar