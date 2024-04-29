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Dünya

Bakan Fidan Riyad'da Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ziyaretinin ikinci gününde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Seda Ekinci
12:05 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti çerçevesinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ziyaretinin ikinci gününde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.




#Hakan Fidan
#Riyad
#Dışişleri Bakanı
#Suudi Arabistan
#Enver İbrahim
#Malezya
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