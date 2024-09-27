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Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' mesajı: İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' mesajı: İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz

07:4727/09/2024, Cuma
G: 27/09/2024, Cuma
AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nin Gazze Temas Grubu'nun, Avrupa Birliği (AB) ve Norveç'le düzenledikleri toplantıda konuştu. Gazze'de ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiğine dikkat çeken Fidan, "İki devletli çözümü uygulamak için İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında gerçekleştirilen, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nin Gazze Temas Grubu'nun, Avrupa Birliği (AB) ve Norveç'le düzenledikleri toplantıda konuştu.


İsrail'in Gazze'deki
"öldürme çılgınlığının"
sona erme ihtimali olmaksızın devam ettiğine işaret eden
Fidan, ateşkes görüşmelerinin ise çıkmaza girdiğini anımsattı.

Fidan, ateşkes girişimlerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından her seferinde baltalandığına dikkati çekerek,
"İsrail saldırganlığını önce Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e, şimdi de Lübnan'a yaydı"
dedi.

"Netanyahu yüzünden bölgemiz alevler içinde"

"Netanyahu yüzünden bölgemiz alevler içinde"
değerlendirmesinde bulunan Fidan, kritik bir eşikte olunduğu konusunda uyarıda bulundu.

Uluslararası toplumun çok değer verdiği "kurallara dayalı düzenin" darmadağın olduğuna dikkati çeken Fidan, İsrail'in soykırıma varan saldırganlığının sorunun gerçek doğasına ilişkin bir farkındalık yarattığına işaret etti.


Dışişleri Bakanı Fidan,
"İki devletli çözümü uygulamak için İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz"
vurgusunda bulundu.

İsrail Parlamentosunun Filistin Devletini ve iki devletli çözümü reddetme kararının yeterince açık olduğunu ifade eden Fidan, İsrail'in "açgözlülüğüne" göz yumulmaması gerektiğini dile getirdi.


"Filistin Devleti BM'nin tam üyesi olmalıdır"

Fidan, Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye kararı ve 10 Mayıs 2024 tarihli BM Genel Kurulu kararının yeni bir kapı açtığını belirterek,
"Filistin Devleti BM'nin tam üyesi olmalıdır. Şimdi hedefimize bir veto kaldı"
diye konuştu.

"İki devletli çözüm kalıcı güvenliği sağlayacak"

Filistin işgalinin İsrail'e hiçbir zaman barış ya da daha fazla güvenlik getirmediğinin de altını çizen Fidan,
"Ancak, iki devletli çözümün uygulanması herkes için kalıcı güvenliği de sağlayacaktır"
dedi.

Fidan, Türkiye'nin daha önce her iki ülkenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için bir garantörlük mekanizması kurulması önerisini de hatırlatarak, "İki devletli çözüm çok geç olmadan hayata geçirilmelidir" çağrısında bulundu.




#Hakan Fidan
#79. BM Genel Kurulu
#BM
#gazze

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