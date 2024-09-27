Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' mesajı: İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nin Gazze Temas Grubu'nun, Avrupa Birliği (AB) ve Norveç'le düzenledikleri toplantıda konuştu. Gazze'de ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiğine dikkat çeken Fidan, "İki devletli çözümü uygulamak için İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında gerçekleştirilen, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nin Gazze Temas Grubu'nun, Avrupa Birliği (AB) ve Norveç'le düzenledikleri toplantıda konuştu.
"Netanyahu yüzünden bölgemiz alevler içinde"
Uluslararası toplumun çok değer verdiği "kurallara dayalı düzenin" darmadağın olduğuna dikkati çeken Fidan, İsrail'in soykırıma varan saldırganlığının sorunun gerçek doğasına ilişkin bir farkındalık yarattığına işaret etti.
İsrail Parlamentosunun Filistin Devletini ve iki devletli çözümü reddetme kararının yeterince açık olduğunu ifade eden Fidan, İsrail'in "açgözlülüğüne" göz yumulmaması gerektiğini dile getirdi.
"Filistin Devleti BM'nin tam üyesi olmalıdır"
"İki devletli çözüm kalıcı güvenliği sağlayacak"
Fidan, Türkiye'nin daha önce her iki ülkenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için bir garantörlük mekanizması kurulması önerisini de hatırlatarak, "İki devletli çözüm çok geç olmadan hayata geçirilmelidir" çağrısında bulundu.