Bakü'den Suriye'ye destek: Yardım tırları Türkiye üzerinden gidiyor

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'den Suriye'ye gitmek üzere yola çıkan, 200 ton gıda malzemesini taşıyan 10 tır Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.
Azerbaycan devleti tarafından Suriye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri, AFAD koordinasyonunda ülkemiz üzerinden transit geçiş yaparak Çobanbey'e ulaştırılacak. Yardım tırları, Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra AFAD Lojistik Depoları'na teslim edilecek.
Depolarda yapılan hazırlıkların ardından malzemeler, Suriye'deki yardıma muhtaç ailelere dağıtılacak.
Yardım tırlarından birinin sürücüsü İlhan Bayram, Azerbaycan halkının dayanışmasını vurguladı:
Bir diğer sürücü Mahmut Kıraç ise, bu anlamlı yardımı ulaştırmanın mutluluğunu paylaştı: