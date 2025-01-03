Bakü'den Suriye'ye destek: Yardım tırları Türkiye üzerinden gidiyor

“10 araçla Azerbaycan'dan yola çıktık. Sağ olsun Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Suriye'deki Müslüman kardeşlerimizi düşünerek bu yardımı organize etti. AFAD ekipleri ve Sarp Gümrük yetkilileri burada bizi karşıladı. Yaklaşık 36 saattir yoldayız”