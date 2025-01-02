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Humus'ta 'güvenlik operasyonu': Silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine yönelik başlatıldı

Humus'ta 'güvenlik operasyonu': Silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine yönelik başlatıldı

16:542/01/2025, Perşembe
AA
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Suriye'nin Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen devrik rejimin askerlerine operasyon başlatıldı.
Suriye'nin Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen devrik rejimin askerlerine operasyon başlatıldı.

Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen eski rejimin askerlerine yönelik "güvenlik operasyonu" başlattı.

Suriye Haber Ajansının (SANA) bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, Askeri Operasyonlar Komutanlığı ile İçişleri Bakanlığı ekiplerinin, Humus'un bazı mahallelerinde uzlaşı çağrılarını ve silahlarını teslim etmeyi kabul etmeyen eski rejim unsurlarına karşı "güvenlik operasyonu" başlattığını bildirdi.



Haberde, güvelik taramalarının yapıldığı Vadi Zehep ve İkrime mahallerindeki vatandaşlardan evlerinde kalmaları istendi.


Ne olmuştu?

Baas rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasının ardından genel af çıkaran Askeri Operasyonlar Komutanlığı, birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarından belli bir süreye kadar silahlarını teslim etmelerini istemişti.



Askeri Operasyonlar Komutanlığı, daha önce de Tartus ve Lazkiye illerinde geniş çaplı benzer operasyonlar düzenlemişti.


#Humus
#Suriye
#Operasyon

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