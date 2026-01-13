Bangladeş de Gazze’ye asker gönderecek

Bangladeş hükümetinden yapılan açıklamada, Rahman'ın "Gazze'de konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücünün bir parçası olma konusunda prensipte Bangladeş'in ilgisini dile getirdiği" belirtildi. Açıklamada, önerilen katılımın kapsamı veya niteliği hakkında bilgi verilmedi. Geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek ve İspanya da Gazze’deki İstikrar Gücüne katılmak istediklerini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından bölgede Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etmişti.