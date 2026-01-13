Yeni Şafak
Bangladeş de Gazze’ye asker gönderecek

04:0013/01/2026, Salı
Bangladeş Ulusal Güvenlik Danışmanı Halilur Rahman'ın Washington'da ABD diplomatları ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'ye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücüne katılmak istediğini ABD'ye bildirdiği açıklandı.

Bangladeş hükümetinden yapılan açıklamada, Rahman'ın "Gazze'de konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücünün bir parçası olma konusunda prensipte Bangladeş'in ilgisini dile getirdiği" belirtildi. Açıklamada, önerilen katılımın kapsamı veya niteliği hakkında bilgi verilmedi. Geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek ve İspanya da Gazze’deki İstikrar Gücüne katılmak istediklerini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından bölgede Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etmişti.



