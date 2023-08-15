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Bangladeş'te dang humması salgını kontrolden çıktı: Vaka sayısı 90 bine yaklaştı 416 kişi öldü

Bangladeş'te dang humması salgını kontrolden çıktı. Ülkede son 24 saatte 18 kişi daha hayatını kaybederken, vakası sayısı ocaktan bu yana 87 bin 891'e çıktı. Yetkililer, dang humması vakalarının Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü sayıyı çoktan aştığını belirtti.

08:03 . 15/08/2023 Salı
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Bangladeş'te dang humması

Bangladeş'te dang humması

Bangladeş'te son 24 saatte 18 kişi daha dang hummasından yaşamını yitirirken, ülkede bu hastalıktan ölenlerin sayısı 416'ya yükseldi.


Bangladeş Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğü (DHGS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısının 416'ya çıkarken, bunun 318'inin başkent Dakka'da olduğu kaydedildi.


Açıklamada, son 24 saatte 18 kişinin bu hastalıktan yaşamını yitirdiği belirtildi.

DGHS'nin verilerine göre dang humması vakası sayısı, 43 bin 665'i Dakka'da olmak üzere ocaktan bu yana 87 bin 891'e çıktı.


Temmuz'da, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 8 kat daha fazla dang humması vakası tespit edildi.


DGHS'nin eski Hastalık Kontrol Direktörü Benazir Ahmed, ülkedeki dang humması vakaları hakkında AA'ya konuştu.


Ahmed, dang humması vakalarının Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü sayıyı çoktan aştığını belirtti.


Artan vakaların Dakka'daki hastaneleri şimdiden altüst ettiğini dile getiren Ahmed, ülkede ilaç krizinin yaşandığını ve bu durumun yetkilileri ithal ilaç konusunda izin vermeye zorladığını kaydetti.


Vakaların temmuzdan bu yana ülke geneline yayılmasının "endişe verici" olduğunu vurgulayan Ahmed, "Birkaç yıl içinde diğer şehirlerde de böyle kırılgan bir durumun yaşanmasından korkuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ahmed, dang hummasının iklim değişikliğinin de etkisiyle kış aylarında da görüldüğünü sözlerine ekledi.


Ülkede geçen yıl 281 kişi dang hummasından hayatını kaybetmişti.


DHGS, dün bu hastalıktan yalnızca bir günde 2 bin 905 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve bunun "bir gün içinde hastaneye kaldırılanların sayısında rekor olduğunu" açıklamıştı.


Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.


Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.


Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.




#Bangladeş
#Dang humması
#Salgın
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