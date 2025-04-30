Bangladeş'ten Starlink'e onay

Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus'un ofisi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Starlink'e ülke genelinde faaliyet sağlaması için 10 yıl süreli nihai onay verildiği bildirilerek, "Şirket (Starlink) lehine başvurulan lisansın verilmesi için karar alındı." ifadesi kullanıldı.

Haberlerde, Starlink'in ülkenin eğitim, sağlık, iş ve afet yönetimi sektörlerine "devrim niteliğinde değişiklikler" getirebileceği vurgulandı.

Bangladeş, Sri Lanka'nın ardından, Güney Asya'da Starlink faaliyetlerine onay veren ikinci ülke oldu.

Muhammed Yunus'un Posta, Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Özel Yardımcısı Faiz Ahmed Taiyeb, gazetecilere konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Starlink vasıtasıyla adalar, uzak tepelikler ve afet riski taşıyan kıyılar dahil ulaşılması zor bölgelerde kesintisiz, yüksek kaliteli internet hizmeti hedeflediklerini belirtti.