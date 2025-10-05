Barış için somut adım

Uluslararası aktörlerden gelen açıklamalarda, gelişmenin “barış için tarihi bir fırsat” olduğu vurgulandı. Trump’ın planı, uluslararası toplum tarafından uzun süredir süren çatışmaya son verebilecek “en somut fırsatlardan biri” olarak görülürken, birçok ülke bu adımın iki devletli çözüm zemininde kalıcı barışa kapı aralayabileceği görüşünde birleşti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hamas’ın Trump’ın önerisine dayalı adım atmaya hazır olduğunu açıklamasını “cesaret verici” olarak nitelendirerek, bunun kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Hamas’ın açıklamasını “barışa doğru ilerlemek için belirleyici bir fırsat” olarak değerlendirdi. Hollanda Başbakanı Dick Schoof Trump’ın planı sayesinde Gazze’de ateşkes yönünde önemli adımlar atıldığını kaydederek, “Bu korkunç savaşın sona ermesi erişilebilir bir mesafede” dedi. Kanada Başbakanı Mark Carney, Hamas’ın esirleri serbest bırakma taahhüdünü memnuniyetle karşıladıklarını belirterek ülkesinin kalıcı barış için uluslararası ortaklarla temaslarını yoğunlaştırdığını bildirdi.