Barış için somut adım

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes ve esir değişimini öngören planına Hamas’ın olumlu yanıt vermesi, uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı.
Uluslararası aktörlerden gelen açıklamalarda, gelişmenin “barış için tarihi bir fırsat” olduğu vurgulandı. Trump’ın planı, uluslararası toplum tarafından uzun süredir süren çatışmaya son verebilecek “en somut fırsatlardan biri” olarak görülürken, birçok ülke bu adımın iki devletli çözüm zemininde kalıcı barışa kapı aralayabileceği görüşünde birleşti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hamas’ın Trump’ın önerisine dayalı adım atmaya hazır olduğunu açıklamasını “cesaret verici” olarak nitelendirerek, bunun kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Hamas’ın açıklamasını “barışa doğru ilerlemek için belirleyici bir fırsat” olarak değerlendirdi. Hollanda Başbakanı Dick Schoof Trump’ın planı sayesinde Gazze’de ateşkes yönünde önemli adımlar atıldığını kaydederek, “Bu korkunç savaşın sona ermesi erişilebilir bir mesafede” dedi. Kanada Başbakanı Mark Carney, Hamas’ın esirleri serbest bırakma taahhüdünü memnuniyetle karşıladıklarını belirterek ülkesinin kalıcı barış için uluslararası ortaklarla temaslarını yoğunlaştırdığını bildirdi.
OLUMLU BİR ADIM
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de Trump’ın planında kaydedilen ilerlemeyi olumlu bulduklarını belirterek ülkesinin ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılması yönündeki çağrılara destek verdiğini söyledi. Ateşkes sürecinde önemli rol üstlenen Katar da gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hamas’ın planı kabul etmesinin olumlu bir adım olduğunu vurgulayarak, Katar’ın Mısır ve ABD ile koordinasyon halinde saldırıların sona erdirilmesi ve esirlerin serbest bırakılması için müzakerelere devam edeceğini açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı da Hamas’ın açıklamasını “Filistin halkının kanının dökülmesine son verme yönündeki samimi bir arzu” olarak değerlendirdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Trump’ın liderliğini övgüyle anarak Hindistan’ın kalıcı barış ve insani yardımlara engelsiz erişim için yürütülen tüm çabalara destek vereceğini belirtti.