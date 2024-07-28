Başörtüsü takmasına izin verilmeyen Fransız atlet açılış törenine şapkayla katıldı

Fransa'yı 4x400 metre bayrak yarışı müsabakalarında temsil eden Sylla, Olimpiyat Oyunları'nın Sen Nehri üzerinde yapılan açılış törenine katıldı. Sylla, geçen hafta sosyal medya hesabından, başörtüsü taktığı için açılış törenine katılmasına izin verilmediğini duyurmuş, bu da tepkilere yol açmıştı.





Sporcular ve sosyal medya kullanıcıları Fransız hükümetine eleştiriler yöneltirken, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera CNN'e verdiği röportajda, sporcunun açılış törenine katılması için bir "çözüm" bulunduğunu belirtmişti.





Bakan Oudea-Castera, "Yasa bu ve bizim yasalara uymamız gerekir ve ülkenizi temsil eden bir sporcu olduğunuzda örnek teşkil etmeniz gerektiğini o (Sylla) çok iyi anlıyor" ifadesini kullanmıştı.





Bakan Oudea-Castera, Fransız sporcuyla "dini bir sembol olarak nitelenemeyecek başka bir şey giyebileceği" konusunda konuştuklarını ve bu konuda uzlaşmaya vardıklarını belirtmişti.









"Nihayet uzlaştık"

Fransa Olimpiyat Komitesi, açılış törenine katılması için kendisinden şapka takması istenilen Sylla'nın teklifi kabul ettiğini açıklamıştı. Fransız koşucu Sylla ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılabilmem için nihayet uzlaştık" demişti.





26 yaşındaki Fransız atlet, geçtiğimiz yıllarda birçok yarışa başörtüsüyle katıldı. Ama Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda, Fransa Atletizm Federasyonu'nun laiklik prensibini gerekçe göstermesinin ardından şapka ile yarıştı.









Fransız sporcular ev sahipliği yaptıkları Olimpiyatlarda başörtüsü takamıyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin başörtüsü ya da dini kıyafetleri yasaklayan bir kuralı yok. Başörtüsü yasağı sadece Fransa vatandaşı sporcuları kapsadığı için Avustralyalı sporcu Tina Rahimi törende başörtüsüyle hazır bulundu.





Olimpiyatlar süresince Fransa'da yarışacak yabancı ülke vatandaşlarına yönelik de yasal kısıtlama söz konusu değil. Ancak eşitlik ilkesi gereğince olimpiyatlarda görev alan Fransa sporcularının dini kıyafet giymeleri yasak.





Fransa Spor Bakanı Oudea-Castera, 24 Eylül 2023'te Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takmasının yasaklandığını duyurmuş ve sporda "katı bir laiklik" rejimi uygulanmasından yana olduklarını belirtmişti.





Spor Bakanı Oudéa-Castéra, ülkenin milli formasını giyen sporcuların "kamu görevlisi" statüsünde olduğunu da söyledi.





Yasak kararı spor camiasından ve insan hakları kuruluşlarından tepki alırken, Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere birçok kuruluş bir araya gelerek 24 Mayıs'ta, uygulanması kararlaştırılan yasağa karşı IOC'ye bir mektup göndermişti.



