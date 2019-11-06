Dünya Başpiskoposun rüşvet çarkı
AVRUPA

Başpiskopos’un rüşvet çarkı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malezya’da Kamu Kalkınma Fonu’nu soyan Low Taek Jho’ya 5 milyon Euro karşılığında vatandaşlık verdi. 2016’dan beri Interpol tarafından aranan Jho’ya Başpiskopos II. Hrisostomos’un referans olduğu ortaya çıktı. Başpiskopos bu referans karşılığında 300 bin Euro almış.

Talha Menteş Yeni Şafak
Başpiskopos II. Hrisostomos
Başpiskopos II. Hrisostomos

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Başpiskoposluğu Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan iş adamına kucak açtı. Malezya’da Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında 2016 yılından beri Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Low Taek Jho 2015 yılında Rumlara vatandaşlık için başvurdu. Başvurusu sonucunda Rum tarafına 5 milyon Euro yatırım yaptığı ve Başpiskoposluğa 300 bin euroluk çek yazdığı ortaya çıktı.

  • Low Taek Jho
  • ***
  • Başpiskoposluğa yazılan 300 bin euroluk çek.

BAŞPİSKOPOS REFERANS OLDU

Başpiskopos II. Hrisostomos’un o dönemde İçişleri Bakanı olan Sokratis Hasikos’a 2 kez, Jho’ya vatandaşlık verilmesi için mektup gönderdiği öğrenildi. GKRY vatandaşlığını 2015 yılında talep eden Jho’nun vatandaşlığı alabilmek için 3 yıl içerisinde Rum bankalarına 5 milyon Euro ve 500 bin Euro değerinde ev alması şartı koşuldu.

İKİ GÜNDE VATANDAŞLIK

Jho’nun vatandaşlık alması prosedürlerini üstlenen “Henley &Partners” şirketi, 5 milyonluk bir yatırım yapacağını taahhüt etmesi üzerine Jho, 18 Eylül 2015’te Adaya geldi. İki gün adada kalan Jho’ya vatandaşlık verilip, pasaport çıkartıldı. “Henley &Partners” şirketi ise 23 Eylül 2015’te müşterisi adında Ay.Napa’daki “Limnara” bölgesinde 5 milyon Euro karşılığında bitmemiş bir villayı satın aldı.

O PARAYLA UÇAK MI ALDI?

  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi daha önce de para karşılığında birçok isme vatandaşlık verdiği belirlendi. Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in bu vatandaşlık satışından aldığı rüşvetlerle uçak satın aldığı ileri sürüldü. Rum yönetiminin muhalefet kanadı AKEL partisinin basın sözcüsü Stefanos Stefanu, Anastasiadis’e “Aile tatili için Seyşeller’e gerçekleştirdiği özel ziyareti, hükümetinizin, vatandaşı yaptığı Suudi’nin özel uçağıyla mı gerçekleştirdiniz? Kıbrıs vatandaşlığı almak için bahse konu Suudi, nerede yatırım yaptı?” sorularını yöneltti.

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