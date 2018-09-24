Dünya Basrada savaş çanları
ORTADOĞU

İran intikam yemini etti: ​Basra’da savaş çanları

Basra’da savaş çanları

Basra Körfezi’ndeki gerilim Irak’tan İran’a topraklarına sıçradı. Ahvaz kentinde 25 kişinin öldüğü saldırılardan ABD ve bazı körfez ülkelerini sorumlu tutan Tahran yönetimi intikam yemini etti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, askeri geçit törenini hedef alan terör örgütünün Basra Körfezi’ndeki bir devlet tarafından desteklendiğini söyledi. Birleşik Arap Emiklikleri’nin İran’daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrılırken, Devrim Muhafızları “unutulmaz ve ölümcül bir intikam alacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran Devrim Muhafızları
İran Devrim Muhafızları

Ahvaz kentinde İran’ın elit askeri birliği Devrim Muhafızları’nın geçit törenini hedef alan saldırı Basra Körfezi’nin kuzeyinde gerilimi tırmandırdı. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada saldırının faillerinden, “unutulmaz ve ölümcül” bir intikam alınacağı duyuruldu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani de, ABD’nin saldırganlığından pişman olacağı mesajını verdi.

Irak’ın Basra kentinde İran rejimini hedef alan olayların ateşi küllenmeden, Basra Körfezi’nin İran tarafındaki Ahvaz kentinde gerçekleşen terör saldırısı bölgedeki gerilimi tırmandırdı. Askeri geçit töreni sırasında silahlı kişiler tarafından ateş açılması ve 17’si Devrim Muhafızı en az 25 kişinin hayatını kaybetmesine ve 60 kişinin yaralanmasına sebep olan kanlı terör saldırısından sonra İran’dan çok sert açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak İran Devrim Muhafızları, Ahvaz kentindeki askeri geçit törenine yapılan saldırının faillerinden ‘yakın bir gelecekte unutulmaz ve ölümcül bir intikam’ alacağını duyurdu. Ahvaz’da gerçekleşen terör saldırısı, İran ordusunun elit gücünü oluşturan ve direkt İran dini lideri Ali Hamaney’e bağlı Devrim Muhafızlarına yönelik en kanlı saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

YANIT VERECEĞİZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için yola çıkmadan önce Tahran’da bir kez daha saldırıyla ilgili açıklamalar yaptı. Ruhani, ABD destekli Körfez ülkelerini Ahvaz’daki saldırının sorumluluğunu üstlenen gruba (Ahvaz Arap Demokratik Hareketi) ‘finansal ve askeri yardım yapmakla’ suçladı. ‘ABD’nin Körfez ülkelerine bu suçları işlemeleri için kaynak sağladığını’ söyleyen Ruhani, ‘İran’ın bu suçlara hukuk ve ulusal çıkar çerçevesinde yanıt vereceğini’ belirtti.

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ABD PİŞMAN OLACAK

İran Cumhurbaşkanı, Washington’un ‘güce sahip olanın dünyada cezasız kalarak hareket edebileceğine inandığını’ ve bir kabadayı gibi davrandığını savundu. Ruhani ‘İran’ın yaptırımların üstesinden gelmeye çalışacağı ve ABD’nin saldırganlığı nedeniyle pişman olacağı’ vurgusunu da yaptı.

Ahvaz liderine suikast

İran’ın batısındaki Huzistan eyaletinin Ahvaz kentinde bağımsız bir devlet kurmak için mücadele eden Ahvaz’ın Kurutuluşu için Arap Kurtuluş Haraketi’nin (ASMLA) lideri Ahmed Molla Nissi, Kasım 2017’de Hollanda’nın Lahey kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Nissi’nin öldürülmesinden İran yönetimi sorumlu tutulmuştu. Nissi’nin lideri olduğu ASMLA, 1999 yılında kuruldu. İran yönetimi tarafından “terör örgütü” olarak nitelendirilen hareket, yine geçen yıl Huzistan’da meydana gelen bombalı saldırılardan da sorumlu tutulmuştu. ASMLA, Avrupa Birliği’nin (AB) “terör örgütleri” listesinde yer almıyor. Bu nedenle Hollanda’daki faaliyetlerini yasal olarak sürdürebiliyor.

Uydu devletlerin cinayeti

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de inter- net sitesinden yayınladığı taziyede ABD’yi ve dolaylı yoldan körfez ülkelerini hedef aldı. Ha- maney tarafından yayınlanan taziyede terör saldırısına ilişkin, “ABD’nin uydu devletlerinin bölgedeki cinayetlerinin devamıdır, bunlar he- deflerini bizim ülkemizde istikrarsızlık olarak belirtmişlerdir” ifadelerine yer verildi.

BAE’ye uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapı- lan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) maslahatgüzarının Ahvaz’daki terör saldırısının ardından yaptığı yo- rum nedeniyle bakanlığa davet edildiği belirtildi. İran, ayrıca dün Hollanda ve Danimarka büyükelçileri ile İngiltere’nin Büyükelçi Vekilini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. Hollanda ve Danimarka’nın saldırıyı gerçekleştiren örgüt üyelerine ikamet izni verdiği ifade edilmişti. Ba kanlık, İngiliz diplomata ise örgütün sözcüsünün Londra’da yayın yapan bir televizyon kanalı aracılığıyla saldırıyı üstlenmesine izin verilmesinin kabul edi lemez olduğunu belirttiği aktarılmıştı.

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İran’ın Huzistan vilayetine sınırdaş Irak’a bağlı Basra kentinde çıkan olaylarda İran konsolosluğu ateşe verilmişti.

  • Milli yas ilan edildi
  • İran’da şehit ve gazi adlı kurumu Başkanı Abdulrıza Fereciyan yaptığı bir açıklamada, terör saldırısına değinerek Pazartesi gününü milli yas olarak ilan etti. İranlı yetkili, “Pazartesi günü terör saldırısında şehit düşen vatandaşlarımızın cenaze törenleri de düzenlenecek” ifadelerini kullandı.

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