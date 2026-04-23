Batı Şeria’da çocuklara saldırı

Gazze’de 7 Ekim 2023’te işlemeye başladığı soykırıma eş zamanlı olarak Batı Şeria’da Filistinlilere yönelttiği şiddetin dozajını her geçen gün artıran işgalci İsrail, şiddetin sınırını görülmemiş noktalara taşıdı. Son 2 yılda, Batı Şeria’nın birçok noktasında Filistinlilere ait yüzlerce evi yıkan, 22 bin Filistinliyi tutuklayan 1149 Filistinliyi katleden işgal güçleri, sistematik saldırılarını okullara ve çocuklara yöneltti.

BAKANLIK ARACI ÇOCUĞU EZDİ

Son günlerde özellikle Batı Şeria’nın orta kesimindeki Ramallah, Nablus ve El-Halil çevresindeki beldelerde okullara yönelik sistematik bir saldırı göze çarpıyor. Önceki gün Ramallah’ın Mugayyir beldesinde bir okula saldırarak ikisi öğrenci 4 kişiyi katleden işgalciler, dün de El-Halil’de bisikletiyle okula gitmek için yola çıkan 16 yaşındaki Mecdi Caberi adlı bir Filistinli öğrenciyi katletti. Caberi’yi ezen aracın aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir’in personelleri tarafından kullanıldığı tespit edildi. Olayın meydana geldiği sırada aracın aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'u korumak için görevlendirilen özel korumalar tarafından çocuğun üstüne sürüldüğü aktarıldı. Geçtiğimiz ay İran tarafından İsrail'e düzenlenen füze saldırılarında Strock'un oğlu da ölmüştü.

OYUN OYNARKEN SALDIRDILAR

İsrail ordusu kontrolünde hareket eden istilacı Yahudi yerleşimciler de son dönemde okullara yönelik artırdıkları saldırıları kanlı bir boyuta taşıdı. İstilacılar Ramallah'ın Mugayyir beldesinde okula saldırırken onları koruyan İsrail askerlerinin de belde de evlerinin önünde oynayan Abdullah Ebu Aliye (9) ve Muhammed Ebu Aliye (7) adlı iki kardeşe saldırarak darp ettiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Büyük tepki çeken görüntülerde saldırıya uğrayan çocuklardan Abdullah, “Kardeşimle evimizin önünde oynuyorduk. Askerler bize saldırıp vurmaya başladılar. Ne dediklerini anlamıyorduk. Bir süre bizi darbettikten sonra gittiler” diye konuştu.

NABLUS’TA BİR BEBEĞİ YARALADILAR

Nablus’ta ise dün sabah saatlerinde Beyt Imrin köyüne saldırı düzenleyen istilacı yerleşimciler, iki aracı ve bir evi ateşe verdi. Yangın, bölge sakinlerinin müdahalesiyle büyümeden önlendi. Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin yangın sonucu dumandan etkilenenler ile yanık vakalarının bulunduğu 7 kişiye müdahale ettiğini aktardı. Müdahale edilenler arasında bir yaşından küçük bir bebeğin de olduğu kaydedildi.

ZEYTİN AĞAÇLARINI DA SÖKÜYORLAR

İşgalcilerin saldırıları çocuklar ve okulları hedef almakla kalmazken, zeytin ağaçlarına da yöneliyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, "işgalci İsraillilerin" Nablus kentine bağlı el-Leben beldesinde Filistinlilerin zeytin bahçelerine saldırdığı ve Filistinlilere ait 150'den fazla zeytin ağacını söktüğü belirtildi. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Nablus'ta son 3 günde düzenledikleri saldırılarda Filistinlilere ait bahçelere zarar verdikleri ve 500'den fazla zeytin ve badem ağacını söktükleri ifade edildi.



