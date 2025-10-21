Batı Şeria’da istilacı gasbı sürüyor

İstilacı Yahudi yerleşimcilerle birlikte bölgedeki çeşitli kent ve kamplarda baskınlarını sürdüren İsrail kuvvetleri, Filistinlilerin mülkiyetini gasbetmeye devam ediyor. İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait 70 dönümlük araziye el koyduğu bildirildi. Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Nablus'ta askeri amaçlarla Filistinlilerin topraklarını gasbettiği belirtildi. Açıklamada, "İşgalci İsrail makamları, Nablus vilayetine bağlı Karyut, Leben eş-Şarki ve es-Saviye köylerinde 70 dönümden fazla araziye askeri ve güvenlik amaçlarda kullanmak üzere el koydu" ifadeleri yer aldı. İsrail'in Filistinlilere ait söz konusu araziyi, bölgedeki bir yerleşim yeri için tampon bölge olarak kullanacağı aktarılan açıklamada, "İsrail'in el koyma kararına itiraz hakkı bir hafta olarak belirlenmiş ancak belirlenen tarih 21 Eylül 2025 görülüyor. İşgal devleti, askeriyenin el koyma kararını, itiraz etme süresi dolduktan sonra duyurduğu için böyle bir şey artık mümkün değil" denildi. Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu verilerine göre, İsrail makamları, Gazze Şeridi'nde soykırım saldırılarını başlattığı 2 yıldan bu yana Batı Şeria'da 55 bin dönümlük arazilere el koydu ve yerleşim alanları çevresinde tampon bölgeler oluşturdu.