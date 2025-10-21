Batı Şeria’da istilacı gasbı sürüyor

İşgalci İsrail ordusu, Gazze’de ilan edilen ateşkese rağmen Batı Şeria’da baskın ve saldırılarının hızını düşürmüyor.
İstilacı Yahudi yerleşimcilerle birlikte bölgedeki çeşitli kent ve kamplarda baskınlarını sürdüren İsrail kuvvetleri, Filistinlilerin mülkiyetini gasbetmeye devam ediyor. İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait 70 dönümlük araziye el koyduğu bildirildi. Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Nablus'ta askeri amaçlarla Filistinlilerin topraklarını gasbettiği belirtildi. Açıklamada, "İşgalci İsrail makamları, Nablus vilayetine bağlı Karyut, Leben eş-Şarki ve es-Saviye köylerinde 70 dönümden fazla araziye askeri ve güvenlik amaçlarda kullanmak üzere el koydu" ifadeleri yer aldı. İsrail'in Filistinlilere ait söz konusu araziyi, bölgedeki bir yerleşim yeri için tampon bölge olarak kullanacağı aktarılan açıklamada, "İsrail'in el koyma kararına itiraz hakkı bir hafta olarak belirlenmiş ancak belirlenen tarih 21 Eylül 2025 görülüyor. İşgal devleti, askeriyenin el koyma kararını, itiraz etme süresi dolduktan sonra duyurduğu için böyle bir şey artık mümkün değil" denildi. Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu verilerine göre, İsrail makamları, Gazze Şeridi'nde soykırım saldırılarını başlattığı 2 yıldan bu yana Batı Şeria'da 55 bin dönümlük arazilere el koydu ve yerleşim alanları çevresinde tampon bölgeler oluşturdu.
KUDÜS’TE İSTİLACI BASKIN
Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki soykırımla eş zamanlı, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. işgalci İsrail ordusu ve istilacı Yahudi yerleşimcilerin Kudüs’teki şiddeti de sürüyor. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi tarafından dün yayınlanan açıklamada, sayıları 73’ü bulan bir grup Yahudi yerleşimcinin dün öğlen saatlerinde Mescid-i Aksa Haremi’ne baskın düzenleyerek burada Talmud ayini yaptığı bildirildi. İsrail polisinin Kudüs’teki Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini engellemeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerinin reddedildiği vurgulandı. İsrail ordusu ve yerleşimciler, Kudüs’ün çeşitli noktalarında da şiddet olaylarına girişti. Filistin Kızılayı’nın verdiği bilgiye göre, biri 37 yaşında, diğeri 22 yaşında iki Filistinli, dün Kudüs’ü ikiye bölen ayrım duvarı yakınlarında İsrail kuvvetlerinin kurşunlarıyla yaralandı. Yine İsrail’e bağlı kuvvetlerin, Mescid-i Aksa yakınlarındaki Silvan Mahallesi’nde bazı evlere baskın düzenleyerek arama yaptığı bildirildi.