Batı Trakya’da Türk olmanın bedeli: Nasıl vatansız kaldılar?

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İşte Batı Trakya’da Türk azınlığın hak arayışında öne çıkan temel başlıklar ve güncel durum:Etnik Kimliğin İnkarı ve AİHM Kararlarının Uygulanmaması

Yunanistan resmi makamları, Lozan Antlaşması'ndaki "Müslüman" ifadesini gerekçe göstererek azınlığın "Türk" etnik kimliğini reddetme politikasını sürdürüyor. Bu politika doğrultusunda, isminde "Türk" kelimesi barındıran İskeçe Türk Birliği, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği ve Gümülcine Türk Gençler Birliği gibi köklü sivil toplum kuruluşları onlarca yıl önce kapatıldı veya yasal statü almaktan mahrum bırakıldı.

Azınlığın hukuk mücadelesi sonucu AİHM, 2008 yılında Yunanistan’ı "örgütlenme özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle mahkum etti. Ancak Atina yönetimi, aradan geçen 18 yıla rağmen AİHM kararlarını tam anlamıyla uygulamamakta ve derneklerin resmi kimliklerini iade etmemekte direniyor.

Müftülük Sorunu ve Çift Başlılık

Lozan Antlaşması ve 1913 Atina Antlaşması uyarınca, Batı Trakya Türkleri kendi dini liderlerini (müftülerini) seçme hakkına sahip. Ancak Yunanistan yönetimi, 1990 yılından itibaren çıkardığı kararnamelerle azınlığın bu hakkını fiilen elinden alarak bölgeye resmi olarak müftü atamaya başladı.

Azınlığın kendi iradesiyle seçtiği "Seçilmiş Müftüler" (Gümülcine ve İskeçe Müftülükleri) toplum tarafından kabul görürken, devletin atadığı müftüler azınlık nezdinde meşruiyet kazanamadı. Bölgede uzun yıllardır devam eden bu dini çift başlılık, toplumsal huzuru ve dini temsiliyet mekanizmalarını sekteye uğratıyor.

Eğitimde Çözülemeyen Yapısal Krizler

Azınlık okullarında Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki dilli eğitim verilmesi yasal güvence altında olmasına rağmen, eğitim alanındaki kriz derinleşiyor. Son yıllarda "öğrenci sayısının yetersizliği" gerekçe gösterilerek onlarca azınlık ilkokulu kapatıldı.

Bunun yanı sıra:

Mevcut okul binalarının fiziki koşullarının yetersizliği,

Müfredatın ve Türkçe ders kitaplarının güncellenmesinde yaşanan bürokratik engeller,

Atina Özel Paedagogi Akademisi (EPATH) mezunu öğretmenlerin yetkinlik tartışmaları, eğitim kalitesinin düşmesine ve azınlık çocuklarının eğitim hakkının kısıtlanmasına neden oluyor.

Ekonomik Baskı ve Bölgesel Göç

Batı Trakya (Gümülcine, İskeçe ve Dedeağaç), günümüzde Yunanistan’ın ve Avrupa Birliği’nin ekonomik açıdan en az yatırım alan, en geri kalmış bölgeleri arasında yer alıyor. Azınlığın temel geçim kaynağı olan tarım ve özellikle tütüncülük, devlet teşviklerinin yetersizliği nedeniyle gerileme döneminde.

Ekonomik imkansızlıklar ve istihdam alanlarının kısıtlı olması, bölgedeki Türk genç nüfusunun başta Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri ile Türkiye’ye yoğun şekilde göç etmesine yol açıyor. Bu durum, bölgedeki Türk nüfusunun demografik geleceğini de tehdit ediyor.











