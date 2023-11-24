BBC'de isyan

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Terör devleti İsrail’in Gazze’deki işgalinin başladığı günden bu yanan İsrail yanlısı tutumu nedeniyle birçok kez eleştiri oklarının hedefi olan BBC’yi şimdi de kendi çalışanları “İsrail yanlısı” olmakla suçladı. Kurumda çalışan 8 gazetecinin El-Cezire medya kuruluşuna yazdığı mektupta, BBC’nin İsrail’le Filistinli direnişçiler arasındaki çatışmanın arka planını doğru anlatmadığı, tarihsel bağlamı çarpıttığı ve İsrail’deki ölümleri Filistin’dekilerden daha fazla “insanileştirmeye” çalıştığı eleştirileri yapıldı. Çalışanlar Gazze’deki tutumu nedeniyle BBC’yi, Rusya’nın Ukrayna’da işlediği iddia edilen savaş suçlarını tereddütsüz olarak haberleştirirken, “sivillerin nasıl görüldüğü konusunda çifte standart” uygulamakla suçladı. Mektupta “BBC, İsrail’in iddialarına karşı eleştirel olmayarak ve ihmalkar davranarak bu hikayeyi doğru bir şekilde anlatmakta başarısız oldu. Bu nedenle kamuoyunun Gazze’de yaşanan insan hakları ihlallerini anlamasına yardımcı olamadı. 7 Ekim’den bu yana binlerce Filistinli öldürüldü. Bu sayı ne zaman editoryal duruşumuzu değiştirecek kadar yüksek olacak?” ifadeleri kullanıldı.
“Öldü-öldürüldü” skandalı tepki çekmişti
BBC savaşın başından beri İsrail yanlısı yayın politikası nedeniyle birçok kez eleştirilerin hedefi oldu. Haberlerinin paylaşıldığı X hesabında Gazze’de öldürülenler için “died” (öldü), İsrail’de öldürülenler içinse “killed” (öldürüldü) kelimelerini kullanan BBC, platformdaki kullanıcılar tarafından “iki yüzlü” olmakla suçlanmıştı. BBC ayrıca en az 400 kişinin ölümüyle sonuçlanan Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’nin İsrail tarafından vurulmasından bir gün önce “Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?” başlığıyla hastaneleri hedef gösterdiği için büyük tepki çekmişti.