BBC'de isyan

Terör devleti İsrail’in Gazze’deki işgalinin başladığı günden bu yanan İsrail yanlısı tutumu nedeniyle birçok kez eleştiri oklarının hedefi olan BBC’yi şimdi de kendi çalışanları “İsrail yanlısı” olmakla suçladı. Kurumda çalışan 8 gazetecinin El-Cezire medya kuruluşuna yazdığı mektupta, BBC’nin İsrail’le Filistinli direnişçiler arasındaki çatışmanın arka planını doğru anlatmadığı, tarihsel bağlamı çarpıttığı ve İsrail’deki ölümleri Filistin’dekilerden daha fazla “insanileştirmeye” çalıştığı eleştirileri yapıldı. Çalışanlar Gazze’deki tutumu nedeniyle BBC’yi, Rusya’nın Ukrayna’da işlediği iddia edilen savaş suçlarını tereddütsüz olarak haberleştirirken, “sivillerin nasıl görüldüğü konusunda çifte standart” uygulamakla suçladı. Mektupta “BBC, İsrail’in iddialarına karşı eleştirel olmayarak ve ihmalkar davranarak bu hikayeyi doğru bir şekilde anlatmakta başarısız oldu. Bu nedenle kamuoyunun Gazze’de yaşanan insan hakları ihlallerini anlamasına yardımcı olamadı. 7 Ekim’den bu yana binlerce Filistinli öldürüldü. Bu sayı ne zaman editoryal duruşumuzu değiştirecek kadar yüksek olacak?” ifadeleri kullanıldı.