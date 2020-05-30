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Dünya Belarus lideri bu kez de kadınları kızdırdı Benim ülkemi kadın yönetemez, adam lazım
ASYA

Belarus lideri bu kez de kadınları kızdırdı: Benim ülkemi kadın yönetemez, adam lazım

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko "Ülkemi bir kadının yönetemeyecek. Ülkeye adam lazım" sözü ülkede yeni bir tartışma yarattı.

Haber Merkezi DHA
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko.

Koronavirüs salgını sürecinde tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yaptığı yeni açıklama ile bu kez de ülkedeki kadınların tepkisine neden oldu. Belarus medyasında yer alan habere göre, başkent Minsk’te bir traktör fabrikasını ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Bizim anayasamız kadınlara göre değil. Ayrıca bizim toplumumuz, bir kadına oy verebilecek olgunlukta değil. Çünkü anayasamızda devlet başkanı güçlü ikidara sahip. Kadın bizim ülkeyi yönetemez, yönetemeyecek” dedi.

“BİZİM BAŞKANIMIZ ADAM OLMALI”

Litvanya’nın eski Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite ile ilgili de yorumda bulunan Lukaşenko, “Biz Litvanya değiliz. Orada Grybauskaite geldi, gülümsedi, oturdu ve gitti. Hiçbir sorumluluğu yok, çünkü orası parlamenter cumhuriyet. Bizim devlet başkanımız bir adam olacak, bundan eminim” diye konuştu.
Dünyayı paniğe sevk eden koronavirüs salgınına Mart ayında yaptığı 'Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamak'' şeklinde yanıt veren Lukaşenko daha sonra hokey maçına katılmış, Lukaşenko ayrıca, koronayı votka ve sauna ile defedeceklerini söylemişti.

26 YILDIR ÜLKENİN BAŞINDA

Belarus’ta 1994 yılından bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturan Lukaşenko, gelecek seçimlerde altıncı kez aday olmaya hazırlanıyor.

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