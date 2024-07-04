Belarus 'Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye oldu

Dünyada ekonomik ve siyasi g üç dengesini belirleyen önemli örgütler vardır. Ağırlıklı olarak Asya ülkelerinin bir araya geldiği örgütlerden biri olan Şanghay İşbirliği Örgütü de yeni bir güç dengesi olması açısından gittikçe genişleyen bir örgüt konumundadır. ŞANHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI? Şanghay İşbirliği Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan tarafından üye ülkeler arasında güvenin arttırılması, sınır bölgelerinin silahsızlandırılması